Бренд создан в 2017 году промышленным дизайнером Алисой Минкиной и со-основателем Алексеем Ус после признания на Международном конкурсе в области дизайна A’Design Award 2017.

Но создание компании началось еще в 2015 году и было представлено в коллекции под названием Sagano bamboo furniture. Основной идеей бренда на тот момент было создание предметов из бамбукового шпона используя технологию сворачивания шпона и предания формы предметам. Проект имел большой успех и создатели бренда решили усовершенствовать технологию и развить ее возможность к модернизации, так и появилась компания MONTLY.

Основной изюминкой мебели является технология сворачивания шпона и придания оригинальной формы предметам интерьера. Благодаря инновационному способу изготовления каждый предмет мебели нашей коллекции получает стильный современный дизайн и дарит вам комфорт, долговечность и эстетическую привлекательность.