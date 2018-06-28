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MONTLY
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Барный Стул 75 См TOU , MONTLY MONTLY Офисные помещения и магазины
    Барный Стул 75 См TOU , MONTLY MONTLY КухняСтолы и стулья Дерево
    Барный Стул 75 См TOU , MONTLY MONTLY Офисные помещения и магазины
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    Барный Стул 75 См TOU
    Дизайнерские кашпо для цветов, MONTLY MONTLY ГостинаяАксессуары и декорации
    Дизайнерские кашпо для цветов, MONTLY MONTLY Озеленение
    Дизайнерские кашпо для цветов, MONTLY MONTLY Рабочий кабинет Аксессуары и декор
    Дизайнерские кашпо для цветов
    Барный Стул Регулируемый LOU Chrom Ясень, MONTLY MONTLY КухняСтолы и стулья
    Барный Стул Регулируемый LOU Chrom Ясень, MONTLY MONTLY Столовая комнатаСтулья и скамьи Дерево
    Барный Стул Регулируемый LOU Chrom Ясень, MONTLY MONTLY Офисные помещения и магазины
    Барный Стул Регулируемый LOU Chrom Ясень
    Зеркала Настенные, MONTLY MONTLY Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
    Зеркала Настенные, MONTLY MONTLY ГостинаяАксессуары и декорации Дерево
    Зеркала Настенные, MONTLY MONTLY ГостинаяАксессуары и декорации
    Зеркала Настенные
    Часы Настенные Кварцевые , MONTLY MONTLY ГостинаяАксессуары и декорации Дерево
    Часы Настенные Кварцевые , MONTLY MONTLY Рабочий кабинет Аксессуары и декор
    Часы Настенные Кварцевые , MONTLY MONTLY ГостинаяАксессуары и декорации
    +1
    Часы Настенные Кварцевые
    Светильник Потолочный LIN Ясень, MONTLY MONTLY Столовая комнатаОсвещение
    Светильник Потолочный LIN Ясень, MONTLY MONTLY Офисные помещения и магазины Дерево
    Светильник Потолочный LIN Ясень, MONTLY MONTLY КухняОсвещение Дерево
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    Светильник Потолочный LIN Ясень
    Показать все 8 проекты

    Бренд создан в 2017 году промышленным дизайнером Алисой Минкиной и со-основателем Алексеем Ус после признания на Международном конкурсе в области дизайна A’Design Award 2017.

    Но создание компании началось еще в 2015 году и было представлено в коллекции под названием Sagano bamboo furniture. Основной идеей бренда на тот момент было создание предметов из бамбукового шпона используя технологию сворачивания шпона и предания формы предметам. Проект имел большой успех и создатели бренда решили усовершенствовать технологию и развить ее возможность к модернизации, так и появилась компания MONTLY.

    Основной изюминкой мебели является технология сворачивания шпона и придания оригинальной формы предметам интерьера. Благодаря инновационному способу изготовления каждый предмет мебели нашей коллекции получает стильный современный дизайн и дарит вам комфорт, долговечность и эстетическую привлекательность.

    Услуги
    • Лофт
    • Декор
    • Стулья
    • Производство
    Регионы обслуживания
    Россия, Казахстан и Киргизия
    Награды компании
    • Премия в сфере дизайна на выставке A-Design!
    • По итогам выставки «Мебель 2018» MONTLY получила звание Мебель года в номинации «Инновационные технологии».
    Адрес
    Электрозаводская 21
    115522 Москва
    Россия
    +7-4951377185 montly.ru
    Законное владение

    г. Москва Пролетарский проспект 19-2

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