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Art Trend
Производители кухонь Київ
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Отзыв (9)
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    Регионы обслуживания
    • Ukraine
    • Kiev
    • Киев
    • Київ
    Адрес
    Кирилівська 12
    04080 Київ
    Украина
    +380-674455465 art-trend.com.ua

    Отзыв

    Inna Popova
    Замечательная команда профессионалов! Особенная благодарность дизайнеру Ольге!!! Рекомендую кто ищет качество и новые креативные решения!
    10 месяцев назад
    Artem D
    Вся мебель в нашей квартире изготовлена в данной компании. Хотелось бы отметить высокий профессионализм сотрудников и внимательное отношение к клиенту, которые сопровождают вас от просчёта и до установки. Александр, курировавший наш проект, всегда был на связи и готов ответить на любой вопрос, возникший у нас в ходе сотрудничества. При проектировании учли все наши мельчайшие пожелания, а собрали готовые изделия точно и в срок. Более того, мы уже достаточно долго пользуемся мебелью и даже спустя год, нет никаких нареканий, все как новое :) Качество поверхностей и нанесения покрытия на высоте. Только совет - не жалейте денег на фурнитуру. Оно того стоит.
    12 месяцев назад
    Ольга Черненко
    Рекомендую эту компанию!
    около 1 года назад
    Показать все отзывы – 9
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