Вся мебель в нашей квартире изготовлена в данной компании. Хотелось бы отметить высокий профессионализм сотрудников и внимательное отношение к клиенту, которые сопровождают вас от просчёта и до установки. Александр, курировавший наш проект, всегда был на связи и готов ответить на любой вопрос, возникший у нас в ходе сотрудничества. При проектировании учли все наши мельчайшие пожелания, а собрали готовые изделия точно и в срок. Более того, мы уже достаточно долго пользуемся мебелью и даже спустя год, нет никаких нареканий, все как новое :) Качество поверхностей и нанесения покрытия на высоте. Только совет - не жалейте денег на фурнитуру. Оно того стоит.