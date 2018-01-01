«A Studiya» - студия дизайна Елены Агафоновой - это команда профессионалов высочайшего уровня, готовая реализовать даже самые сложные проекты. Более 17 лет мы создаем для Вас исключительно авторский, эксклюзивный дизайн. Мы разрабатываем проекты индивидуально, в соответствии с мировоззрением Заказчика, учитывая при этом актуальные тренды и новшества.

Наша студия дизайна «A Studiya» отдает предпочтение современным интерьерам, не обделяя при этом своим вниманием и классические направления, придерживаясь принципа гармоничного единства эстетики и функциональности. Важным отличием наших работ является использование только реальных материалов и текстур, декора и мебели, которые мы подбираем с учетом Ваших предпочтений, в полном соответствии установленному бюджету. Сделать по-настоящему красивый и продуманный дизайн интерьера можно без необоснованных затрат, для этого нужно уметь находить оптимальное решение на каждом этапе его реализации. Многолетний опыт создания абсолютно разных по сложности и стилю интерьеров, умноженный на количество благодарных клиентов - вот тот бесценный опыт дизайнера, позволяющий достигать лучших результатов.

Наши специалисты помогут Вам полностью преобразить ваше жилое пространство и тщательно продумают расположение каждой детали в доме. Варианты планировочных решений предоставят возможность взглянуть на свое жилье с разных сторон, учесть особенности каждой комнаты и, при необходимости, правильно перераспределить внутреннее пространство. Мы предложим лучшие идеи и поможем сделать правильный выбор. Возьмем на себя все заботы по сопровождению кропотливого процесса ремонтных и строительных работ.

Мы дорожим своей репутацией, а главный наш приоритет - полная удовлетворенность Заказчика конечным результатом проделанной работы.

"Дизайн не столько профессия, сколько отношение к жизни". ® Матали Крассе – французский маэстро декора и интерьера.