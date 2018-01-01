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A Studiya by Elena Agafonova
Дизайнеры интерьера Кишинев
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Салон немецких кухонь в городе Бонн, A Studiya by Elena Agafonova A Studiya by Elena Agafonova Конференц-центры в стиле лофт
    Салон немецких кухонь в городе Бонн, A Studiya by Elena Agafonova A Studiya by Elena Agafonova Конференц-центры в стиле лофт
    Салон немецких кухонь в городе Бонн, A Studiya by Elena Agafonova A Studiya by Elena Agafonova Конференц-центры в стиле лофт
    +13
    Салон немецких кухонь в городе Бонн
    Салон красоты Lusso, A Studiya by Elena Agafonova A Studiya by Elena Agafonova Конференц-центры в эклектичном стиле
    Салон красоты Lusso, A Studiya by Elena Agafonova A Studiya by Elena Agafonova Конференц-центры в эклектичном стиле
    Салон красоты Lusso, A Studiya by Elena Agafonova A Studiya by Elena Agafonova Конференц-центры в эклектичном стиле
    +12
    Салон красоты Lusso
    Квартира с библиотекой, A Studiya by Elena Agafonova A Studiya by Elena Agafonova Стены и полНастенный декор
    Квартира с библиотекой, A Studiya by Elena Agafonova A Studiya by Elena Agafonova Спальня в классическом стиле
    Квартира с библиотекой, A Studiya by Elena Agafonova A Studiya by Elena Agafonova Спальня в классическом стиле
    +30
    Квартира с библиотекой
    Дом в стиле эко-лофт, A Studiya by Elena Agafonova A Studiya by Elena Agafonova Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Дом в стиле эко-лофт, A Studiya by Elena Agafonova A Studiya by Elena Agafonova Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Дом в стиле эко-лофт, A Studiya by Elena Agafonova A Studiya by Elena Agafonova Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +19
    Дом в стиле эко-лофт
    Офис компании Vadalex, A Studiya by Elena Agafonova A Studiya by Elena Agafonova Конференц-центры в стиле лофт
    Офис компании Vadalex, A Studiya by Elena Agafonova A Studiya by Elena Agafonova Конференц-центры в стиле лофт
    Офис компании Vadalex, A Studiya by Elena Agafonova A Studiya by Elena Agafonova Конференц-центры в стиле лофт
    +35
    Офис компании Vadalex

    «A Studiya» - студия дизайна Елены Агафоновой - это команда профессионалов высочайшего уровня, готовая реализовать даже самые сложные проекты. Более 17 лет мы создаем для Вас исключительно авторский, эксклюзивный дизайн. Мы разрабатываем проекты индивидуально, в соответствии с мировоззрением Заказчика, учитывая при этом актуальные тренды и новшества.
    Наша студия дизайна «A Studiya» отдает предпочтение современным интерьерам, не обделяя при этом своим вниманием и классические направления, придерживаясь принципа гармоничного единства эстетики и функциональности. Важным отличием наших работ является использование только реальных материалов и текстур, декора и мебели, которые мы подбираем с учетом Ваших предпочтений, в полном соответствии установленному бюджету. Сделать по-настоящему красивый и продуманный дизайн интерьера можно без необоснованных затрат, для этого нужно уметь находить оптимальное решение на каждом этапе его реализации. Многолетний опыт создания абсолютно разных по сложности и стилю интерьеров, умноженный на количество благодарных клиентов - вот тот бесценный опыт дизайнера, позволяющий достигать лучших результатов.

    Наши специалисты помогут Вам полностью преобразить ваше жилое пространство и тщательно продумают расположение каждой детали в доме. Варианты планировочных решений предоставят возможность взглянуть на свое жилье с разных сторон, учесть особенности каждой комнаты и, при необходимости, правильно перераспределить внутреннее пространство. Мы предложим лучшие идеи и поможем сделать правильный выбор. Возьмем на себя все заботы по сопровождению кропотливого процесса ремонтных и строительных работ.

    Мы дорожим своей репутацией, а главный наш приоритет - полная удовлетворенность Заказчика конечным результатом проделанной работы.

    "Дизайн не столько профессия, сколько отношение к жизни". ® Матали Крассе – французский маэстро декора и интерьера.

    Услуги
    • Разработка дизайн проекта интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • Кадастровые услуги и оценка недвижимости
    • Ландшафтный дизайн
    • декор
    Регионы обслуживания
    • Молдова
    • Украина
    • Румыния
    • Россия
    • страны ЕС
    • страны СНГ
    • Кишинев
    Адрес
    Колумна, 170
    2004 Кишинев
    Молдова
    +373-69401335 www.astudiya.md
    Законное владение

    I.Creanga str., 6V
    MD 2069, Chisinau

    Moldova, Republic of

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