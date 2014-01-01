Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Интерьер студия Марии Пинаевой
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • Нажмите, чтобы закончить

    Добрый день! 

    Предлагаю Вам услуги по интерьерному дизайну! Разрабатывала более 50 проектов квартир и домов в разных городах России. П

    ортфолио:https://www.instagram.com/masha.pinaeva/

    Если вам нужен полный дизайн-проект, то его цена будет 1500р/кв.м. 

    В него входит: 

    1) Обмеры помещения и всех существующих коммуникаций. 

    2) Интервью с вами 

    3) Планировочные решения 3 варианта 

    4) Концепция в виде коллажа. 

    5) 3д картинки 

    6) Подбор по мебели и материалам с ссылками (где можно приобрести) и предварительными ценами. 

    7) Рабочие чертежи (с указанием на все узлы и конструкции для строителей):пол, потолок, электрика, сантехника, вентиляция, группы света, развертки по стенам с указанием розеток, размеры мебели и др. 

    Учитывается эргономика, количество необходимого света и т.п. В свою очередь, гарантирую подробный проект с подборкой по мебели и материалам и решение всех технических вопросов со строителями и другими подрядчиками по реализации. 

    Цена обсуждается в случае, если вам нужна только какая-то часть проекта!

    Прошу Вас связаться со мной по телефону, для уточнения всех деталей/сроков выполнения, чтобы не получилось пересечения с другими заданиями. 

    Пример полного альбома могу отправить на почту, чтобы вы ознакомились. 

    Контакты: 8 (995)-596-04-06 Мария Почта: info.fabrika@bk.ru Сайт: https://webuser_345710123.houzz.ru Доп. сайт: https://webuser_345710123.houzz.ru

    Услуги
    - -
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Сочи
    • Новосибирск
    • Магнитогорск
    • Челябинск
    Награды компании
    • -Обучение в Нидерландах, г. Еиндховен у архитектора Cees Donkers. 2013г
    • -Диплом от студии Мечты Сбываются г. Челябинск о прохождении повышения квалификации дизайнера интерьера.
    • - Диплом от челябинского деревообрабатывающего комбината Экодом за участие в архитектурном конкурсе Народный дом.
    • - Сертификат о принятии участия в докладе во Всероссийской междисциплинарной научной конференции ОТКРЫТЫЙ ГОРОД: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ФОРМЫ ПУБЛИЧНОСТИ 2014г
    • - Сертификат о прохождении курсов дополнительного образования от Центра дизайна и образования Арта г.Челябинск. 2014г
    • Показать все 9 награды
    Адрес
    103274 Москва
    Россия
    +7-9955960406 webuser_345710123.houzz.ru
    Законное владение

    г. Москва

      Add SEO element