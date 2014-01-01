Добрый день!
Предлагаю Вам услуги по интерьерному дизайну! Разрабатывала более 50 проектов квартир и домов в разных городах России. П
ортфолио:https://www.instagram.com/masha.pinaeva/
Если вам нужен полный дизайн-проект, то его цена будет 1500р/кв.м.
В него входит:
1) Обмеры помещения и всех существующих коммуникаций.
2) Интервью с вами
3) Планировочные решения 3 варианта
4) Концепция в виде коллажа.
5) 3д картинки
6) Подбор по мебели и материалам с ссылками (где можно приобрести) и предварительными ценами.
7) Рабочие чертежи (с указанием на все узлы и конструкции для строителей):пол, потолок, электрика, сантехника, вентиляция, группы света, развертки по стенам с указанием розеток, размеры мебели и др.
Учитывается эргономика, количество необходимого света и т.п. В свою очередь, гарантирую подробный проект с подборкой по мебели и материалам и решение всех технических вопросов со строителями и другими подрядчиками по реализации.
Цена обсуждается в случае, если вам нужна только какая-то часть проекта!
Прошу Вас связаться со мной по телефону, для уточнения всех деталей/сроков выполнения, чтобы не получилось пересечения с другими заданиями.
Пример полного альбома могу отправить на почту, чтобы вы ознакомились.
Контакты: 8 (995)-596-04-06 Мария Почта: info.fabrika@bk.ru Сайт: https://webuser_345710123.houzz.ru Доп. сайт: https://webuser_345710123.houzz.ru
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- Санкт-Петербург
- Сочи
- Новосибирск
- Магнитогорск
- Челябинск
- Награды компании
- -Обучение в Нидерландах, г. Еиндховен у архитектора Cees Donkers. 2013г
- -Диплом от студии
Мечты Сбываютсяг. Челябинск о прохождении повышения квалификации дизайнера интерьера.
- - Диплом от челябинского деревообрабатывающего комбината
Экодомза участие в архитектурном конкурсе
Народный дом.
- - Сертификат о принятии участия в докладе во Всероссийской междисциплинарной научной конференции
ОТКРЫТЫЙ ГОРОД: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ФОРМЫ ПУБЛИЧНОСТИ2014г
- - Сертификат о прохождении курсов дополнительного образования от Центра дизайна и образования
Артаг.Челябинск. 2014г
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