Добрый день!

Предлагаю Вам услуги по интерьерному дизайну! Разрабатывала более 50 проектов квартир и домов в разных городах России. П

ортфолио:https://www.instagram.com/masha.pinaeva/

Если вам нужен полный дизайн-проект, то его цена будет 1500р/кв.м.

В него входит:

1) Обмеры помещения и всех существующих коммуникаций.

2) Интервью с вами

3) Планировочные решения 3 варианта

4) Концепция в виде коллажа.

5) 3д картинки

6) Подбор по мебели и материалам с ссылками (где можно приобрести) и предварительными ценами.

7) Рабочие чертежи (с указанием на все узлы и конструкции для строителей):пол, потолок, электрика, сантехника, вентиляция, группы света, развертки по стенам с указанием розеток, размеры мебели и др.

Учитывается эргономика, количество необходимого света и т.п. В свою очередь, гарантирую подробный проект с подборкой по мебели и материалам и решение всех технических вопросов со строителями и другими подрядчиками по реализации.

Цена обсуждается в случае, если вам нужна только какая-то часть проекта!

Прошу Вас связаться со мной по телефону, для уточнения всех деталей/сроков выполнения, чтобы не получилось пересечения с другими заданиями.

Пример полного альбома могу отправить на почту, чтобы вы ознакомились.

Контакты: 8 (995)-596-04-06 Мария Почта: info.fabrika@bk.ru Сайт: https://webuser_345710123.houzz.ru Доп. сайт: https://webuser_345710123.houzz.ru