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Лофт-квартал <q>Мельница</q>
Агенты недвижимости Новосибирск
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Отзыв (14)
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Проекты

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    • CONTAINER STREET 2.0, Лофт-квартал "Мельница" Лофт-квартал 'Мельница' Конференц-центры в стиле лофт
    CONTAINER STREET 2.0, Лофт-квартал "Мельница" Лофт-квартал 'Мельница' Конференц-центры в стиле лофт
    CONTAINER STREET 2.0, Лофт-квартал "Мельница" Лофт-квартал 'Мельница' Конференц-центры в стиле лофт
    CONTAINER STREET 2.0
    GRUNGE, Лофт-квартал "Мельница" Лофт-квартал 'Мельница' Конференц-центры в стиле лофт
    GRUNGE

    Лофт-квартал это специализированный торгово-выставочный комплекс на старейшей улице Новосибирска. На территории лофт-квартала S-10 тыс.м2 расположились здание Центра дизайна «Мельница» постройки 1910 года, Универмаг «GRUNGE» и «Conteiner street» из 15 переоборудованных морских контейнеров.Сочетание кирпичной кладки здания 1910 года с минимализмом транспортных контейнеров и выверенной архитектуры нового здания универмага воплощает дух истинного лофта, карготектуры и ревитализации. В нашем лофт-квартале Вы можете подобрать в аренду решение под свои предпочтения:- Concept и pop up store от 9 м2 - Контейнерные модули от 15 м2- Под шоу-рум от 50 м2 - Art space от 200 м2 Помещения имеют различные площади и возможно индивидуальное зонирование.Площадка для мероприятий с потолками более 6 метров и вместимостью до 300 человек

    Услуги
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    Регионы обслуживания
    Новосибирск
    Адрес
    Фабричная, 31
    630007 Новосибирск
    Россия
    +7-9059508055 melnicaloft.ru
    Законное владение

    Новосибирск, ул. Фабричная, 31

    Отзыв

    Максим Макаров
    Ну, неплохо.
    8 месяцев назад
    Карина Бараксанова
    Шикарное место, много интересного, красивого для интерьера
    5 месяцев назад
    time killer
    Очень интересное место, смесь стрит-арта и лофт архитектуры, выглядит очень свежо и стильно, много интересных дизайнерских решений!
    10 месяцев назад
    Показать все отзывы – 14
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