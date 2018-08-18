Лофт-квартал это специализированный торгово-выставочный комплекс на старейшей улице Новосибирска. На территории лофт-квартала S-10 тыс.м2 расположились здание Центра дизайна «Мельница» постройки 1910 года, Универмаг «GRUNGE» и «Conteiner street» из 15 переоборудованных морских контейнеров.Сочетание кирпичной кладки здания 1910 года с минимализмом транспортных контейнеров и выверенной архитектуры нового здания универмага воплощает дух истинного лофта, карготектуры и ревитализации. В нашем лофт-квартале Вы можете подобрать в аренду решение под свои предпочтения:- Concept и pop up store от 9 м2 - Контейнерные модули от 15 м2- Под шоу-рум от 50 м2 - Art space от 200 м2 Помещения имеют различные площади и возможно индивидуальное зонирование.Площадка для мероприятий с потолками более 6 метров и вместимостью до 300 человек