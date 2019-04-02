Здравствуйте, меня зовут Олег Викторович. Я, директор Studio Dovbysh. Основные направления нашей работы -это рустикальный дизайн, эко стиль, занимаемся оформлением сада по типу зеленой комнаты, авторские лестницы и мебель ручной работы. Используем старинные технологии изготовления мебели из цельного деревянного массива. Различные аксессуары для дома и сада. Арт объекты и инсталляции. Детские площадки, домики на деревьях, спортивно-развлекательные комплексы для детей,беседки, перголы и многое другое!