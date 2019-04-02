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StudioDovbysh
Дизайнеры Ódessa, Одесская область, Украина
Обзор 18Проекты (18) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кухонный уголок выполненный в стиле "Баффель", StudioDovbysh StudioDovbysh Столовая комнатаСтулья и скамьи Дерево Белый
    Кухонный уголок выполненный в стиле "Баффель", StudioDovbysh StudioDovbysh КухняСтолы и стулья Дерево Белый
    Кухонный уголок выполненный в стиле "Баффель", StudioDovbysh StudioDovbysh КухняСтолы и стулья Дерево Эффект древесины
    +7
    Кухонный уголок выполненный в стиле "Баффель"
    Mama Uda, StudioDovbysh StudioDovbysh ГостинаяАксессуары и декорации Изделия из древесины Многоцветный
    Mama Uda, StudioDovbysh StudioDovbysh Медиа комнатаАксессуары и декор Дерево Эффект древесины
    Mama Uda, StudioDovbysh StudioDovbysh Офисные помещения и магазины Изделия из древесины Многоцветный
    +9
    Mama Uda
    Пирамида Золотого сечения, StudioDovbysh StudioDovbysh Бани Твердая древесина Эффект древесины
    Пирамида Золотого сечения, StudioDovbysh StudioDovbysh Зимний сад в рустикальном стиле Изделия из древесины Эффект древесины
    Пирамида Золотого сечения, StudioDovbysh StudioDovbysh Рабочий кабинет в рустикальном стиле Изделия из древесины Эффект древесины
    Пирамида Золотого сечения
    Fish_Art, StudioDovbysh StudioDovbysh ГостинаяАксессуары и декорации Твердая древесина Бирюзовый
    Fish_Art, StudioDovbysh StudioDovbysh Произведения искусстваХудожественные изделия Изделия из древесины Синий
    Fish_Art, StudioDovbysh StudioDovbysh Офисные помещения и магазины Дерево Многоцветный
    +5
    Fish_Art
    Арт-инсталляция ''Иисус Христос. Я страдаю больше, чем ты думаешь. Студия Довбыш, StudioDovbysh StudioDovbysh ГостинаяАксессуары и декорации Твердая древесина Эффект древесины
    Арт-инсталляция ''Иисус Христос. Я страдаю больше, чем ты думаешь. Студия Довбыш, StudioDovbysh StudioDovbysh Офисные помещения и магазины Твердая древесина Коричневый
    Арт-инсталляция ''Иисус Христос. Я страдаю больше, чем ты думаешь. Студия Довбыш, StudioDovbysh StudioDovbysh ГостинаяАксессуары и декорации Твердая древесина Эффект древесины
    +7
    Арт-инсталляция ''Иисус Христос. Я страдаю больше, чем ты думаешь. Студия Довбыш
    Шезлонг ручной работы в рустикальном стиле. Studio Dovbysh, StudioDovbysh StudioDovbysh Балкон, веранда и террасаМебель Твердая древесина Эффект древесины
    Шезлонг ручной работы в рустикальном стиле. Studio Dovbysh, StudioDovbysh StudioDovbysh Балкон, веранда и террасаМебель Изделия из древесины
    Шезлонг ручной работы в рустикальном стиле. Studio Dovbysh, StudioDovbysh StudioDovbysh Сад Мебель Твердая древесина Эффект древесины
    +5
    Шезлонг ручной работы в рустикальном стиле. Studio Dovbysh
    Показать все 18 проекты

    Здравствуйте, меня зовут Олег Викторович. Я, директор Studio Dovbysh. Основные направления нашей работы -это рустикальный дизайн, эко стиль, занимаемся оформлением сада по типу зеленой комнаты, авторские лестницы и мебель ручной работы. Используем старинные технологии изготовления мебели из цельного деревянного массива. Различные аксессуары для дома и сада. Арт объекты и инсталляции. Детские площадки, домики на деревьях, спортивно-развлекательные комплексы для детей,беседки, перголы и многое другое!

    Услуги
    Дизайн и дизайн
    Регионы обслуживания
    • Одесса
    • Ódessa
    • Одесская область
    • Украина
    Адрес
    Александровский проспект, 6
    65000 Ódessa, Одесская область, Украина
    Украина
    +380-675190429 cs3169886.prom.ua
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