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Premier Dekor
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Новое звучание, Premier Dekor Premier Dekor Гостиные в эклектичном стиле
    Новое звучание, Premier Dekor Premier Dekor Гостиные в эклектичном стиле
    Новое звучание, Premier Dekor Premier Dekor Гостиные в эклектичном стиле
    +6
    Новое звучание
    Белое золото, Premier Dekor Premier Dekor Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Белое золото, Premier Dekor Premier Dekor Ванная в классическом стиле
    Белое золото, Premier Dekor Premier Dekor Гардеробная в классическом стиле
    +18
    Белое золото
    Гранатный переулок дом 6, Premier Dekor Premier Dekor Рабочий кабинет в классическом стиле
    Гранатный переулок дом 6, Premier Dekor Premier Dekor Гостиная в классическом стиле
    Гранатный переулок дом 6, Premier Dekor Premier Dekor Гостиная в классическом стиле
    +15
    Гранатный переулок дом 6
    кафе Граппа, Premier Dekor Premier Dekor Коммерческие помещения
    кафе Граппа, Premier Dekor Premier Dekor Коммерческие помещения
    кафе Граппа, Premier Dekor Premier Dekor Коммерческие помещения
    +2
    кафе Граппа
    Апартаменты на Кутузовском, Premier Dekor Premier Dekor Кухня в стиле минимализм
    Апартаменты на Кутузовском, Premier Dekor Premier Dekor Столовая комната в стиле минимализм
    Апартаменты на Кутузовском, Premier Dekor Premier Dekor Ванная комната в стиле минимализм
    +4
    Апартаменты на Кутузовском
    Апартаменты в Лялином переулке, Premier Dekor Premier Dekor Гостиные в эклектичном стиле
    Апартаменты в Лялином переулке, Premier Dekor Premier Dekor Гостиные в эклектичном стиле
    Апартаменты в Лялином переулке, Premier Dekor Premier Dekor ГостинаяАксессуары и декорации
    +11
    Апартаменты в Лялином переулке

    За время работы нашей компании сформировался профессиональный коллектив. В нашей команде работают разные дипломированные специалисты: архитекторы, дизайнеры, художники, строители.

    Все дизайнеры имеют большой опыт в разработке и реализации проектов. Обратившись к нам, Вы можете быть уверены, что мы поможем воплотить все фантазии и создать Ваш неповторимый стиль.

    В отличие от большинства аналогичных компаний мы не навязываем модное и зачастую не оправданное решение. Наши дизайнеры работают, учитывая все Ваши пожелания. Работа построена на индивидуальном подходе к каждому заказчику. Именно для Вашего помещения мы найдем много нестандартных решений и воплотим Вашу мечту в жизнь.

    Наши специалисты координируют весь процесс, начиная от разработки дизайн-проекта, заканчивая ремонтом и подбором мебели и оборудования.

    Мы гарантируем качество, достойные цены и индивидуальный подход к каждому заказчику.

    Услуги
    • Дизайн жилых и общественных помещений
    • дизайн фасадов
    • декорирование
    • ремонт и отделка
    Регионы обслуживания
    РФ и Москва
    Адрес
    ул. Малая Никитская
    121069 Москва
    Россия
    +7-4994091929 777@premierdekor.ru

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