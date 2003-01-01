Дизайнер интерьера,художник.Член Союза художников России с 2003 года.
- Услуги
- проектирование частных и общественных интерьеров любой сложности
- подбор отделочных материалов и мебели
- авторский надзор
- декорирование. Создание настенных росписей.Живопись.
- Регионы обслуживания
- г.Екатеринбург
- Награды компании
Natuzzi,стиль вашего дома2010,частный интерьер, 3 место
Евразийская премия2013, общественный интерьер , бронзовый диплом
- Адрес
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620014 Екатеринбург
Россия
+7-9045400769 www.julianepokrytaya.ru