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студия Юлии Непокрытой
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Фото обложки, студия Юлии Непокрытой студия Юлии Непокрытой Гостиная в стиле минимализм
    Фото обложки

    Дизайнер интерьера,художник.Член Союза художников России с 2003 года.

    Услуги
    • проектирование частных и общественных интерьеров любой сложности
    • подбор отделочных материалов и мебели
    • авторский надзор
    • декорирование. Создание настенных росписей.Живопись.
    Регионы обслуживания
    г.Екатеринбург
    Награды компании
    • Natuzzi,стиль вашего дома 2010,частный интерьер, 3 место
    • Евразийская премия 2013, общественный интерьер , бронзовый диплом
    Адрес
    620014 Екатеринбург
    Россия
    +7-9045400769 www.julianepokrytaya.ru
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