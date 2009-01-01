Я выполняю комплексные работы по архитектуре, дизайну, проектированию, обследованиям и согласованиям объектов различного назначения.

Главное мое достоинство в том, что я осуществляю все услуги и работы на высоком профессиональном уровне, качественно и в срок.

Я имею богатый опыт, более 10 лет, по проектированию и строительству: жилых объектов (более 80 проектов в комплексном исполнении),общественных объектов (гостиницы: Hilton, Дагомыс, Days Inn; ФГАУ ОДО "Клязьма"; ФГБУ "Дом отдыха "Архангельское"; салоны: Vans, Puma; магазин Спортмастер; ФГБУ "Санаторий Марьино": Дворец 1815 г., оранжерея, киноконцертный комплекс, ресторан, спортивно-досуговый комплекс, гостиничный корпус, административное здание; в ТРЦ Румянцево: выставка) и офисных объектов (в ММДЦ Москва Сити: башни Империя, IQ квартал, Око, Меркурий, Гранд Тауэр, Город Столиц, Федерация, Северная башня, Восточная башня и другие; Офис ВымпелКом; в ТРЦ Румянцево; в БЦ Лотос; в БЦ Новомосковский; в БЦ Лайт Тауэр; в БЦ Фонтан Ялта; БЦ Тучково; БЦ Mebe One Khimki Plaza; БЦ Академик; БЦ Виктория парк плаза; БЦ ВЭБ арена ЦСКА; БЦ Гранд Тауэр; БЦ Кругозор; БЦ Орбион; БЦ Кунцево плаза; БЦ МБ, ул. Вересаева 6; БЦ Свежий ветер; БЦ icube; БЦ Северное Сияние; БЦ Сириус парк; БЦ Скай Лайт; БЦ Сириус парк; БЦ Соколиная гора; БЦ Прео 8; БЦ Фили гранд; БЦ Хуамин; БЦ Центр международной торговли; БЦ ЭКО и другие) и ряда других.

Успех моей деятельности заложен в моих базовых принципах: довольные клиенты, творческий подъем при работе над проектами, несомненная художественная ценность выполненных проектов, качественное исполнение заказов в намеченные сроки.

Моими заказчиками являются: ФГБУ, ФГАУ, администрации, управляющие компании, а также частные лица.