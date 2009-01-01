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DAA
Архитекторы Москва
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в Москве в Шмитовском пр. в классическом стиле. Для семьи из 3-х чел., DAA DAA Гостиная в классическом стиле
    Квартира в Москве в Шмитовском пр. в классическом стиле. Для семьи из 3-х чел., DAA DAA Гостиная в классическом стиле
    Квартира в Москве в Шмитовском пр. в классическом стиле. Для семьи из 3-х чел., DAA DAA Гостиная в классическом стиле
    +7
    Квартира в Москве в Шмитовском пр. в классическом стиле. Для семьи из 3-х чел.
    Квартира в Москве на ул. Мосфильмовская в стиле лофт, DAA DAA Кухня в стиле лофт Янтарный / Золотой
    Квартира в Москве на ул. Мосфильмовская в стиле лофт, DAA DAA Гостиная в стиле лофт Янтарный / Золотой
    Квартира в Москве на ул. Мосфильмовская в стиле лофт, DAA DAA Кухня в стиле лофт Янтарный / Золотой
    +6
    Квартира в Москве на ул. Мосфильмовская в стиле лофт

    Я выполняю комплексные работы по архитектуре, дизайну, проектированию, обследованиям и согласованиям объектов различного назначения.

    Главное мое достоинство в том, что я осуществляю все услуги и работы на высоком профессиональном уровне, качественно и в срок.

    Я имею богатый опыт, более 10 лет, по проектированию и строительству: жилых объектов (более 80 проектов в комплексном исполнении),общественных объектов (гостиницы: Hilton, Дагомыс, Days Inn; ФГАУ ОДО "Клязьма"; ФГБУ "Дом отдыха "Архангельское"; салоны: Vans, Puma; магазин Спортмастер; ФГБУ "Санаторий Марьино": Дворец 1815 г., оранжерея, киноконцертный комплекс, ресторан, спортивно-досуговый комплекс, гостиничный корпус, административное здание; в ТРЦ Румянцево: выставка) и офисных объектов (в ММДЦ Москва Сити: башни Империя, IQ квартал, Око, Меркурий, Гранд Тауэр, Город Столиц, Федерация, Северная башня, Восточная башня и другие; Офис ВымпелКом; в ТРЦ Румянцево; в БЦ Лотос; в БЦ Новомосковский; в БЦ Лайт Тауэр; в БЦ Фонтан Ялта; БЦ Тучково; БЦ Mebe One Khimki Plaza; БЦ Академик; БЦ Виктория парк плаза; БЦ ВЭБ арена ЦСКА; БЦ Гранд Тауэр; БЦ Кругозор; БЦ Орбион; БЦ Кунцево плаза; БЦ МБ, ул. Вересаева 6; БЦ Свежий ветер; БЦ icube; БЦ Северное Сияние; БЦ Сириус парк; БЦ Скай Лайт; БЦ Сириус парк; БЦ Соколиная гора; БЦ Прео 8; БЦ Фили гранд; БЦ Хуамин; БЦ Центр международной торговли; БЦ ЭКО и другие) и ряда других.

    Успех моей деятельности заложен в моих базовых принципах: довольные клиенты, творческий подъем при работе над проектами, несомненная художественная ценность выполненных проектов, качественное исполнение заказов в намеченные сроки.

    Моими заказчиками являются: ФГБУ, ФГАУ, администрации, управляющие компании, а также частные лица.

    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Награды компании
    Победитель ежегодного конкурса ИНТЕРЬЕР-ДИЗАЙН -NEUHAUS 2009 , проводимого организацией Neuhaus. Приз – поездка в Германию Сайт: d-aa.com
    Адрес
    107140 Москва
    Россия
    +7-9261446220 d-aa.com
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