Проектируем и разрабатываем проекты: многоквартирные жилые дома; Административные центры; ТРЦ; ТРК; СТО; мойки; Отели; Производственные помещения; Складские помещения; коттеджи; Авто-центры; Реконструкция любой сложности зданий и сооружений; Реконструкция любой сложности насосного оборудования (ВНС, КНС) Градостроительный расчет; Историко-градостроительное обоснование; Проектно-сметная документация; Оценка воздействия на окружающую среду.
- Регионы обслуживания
- Украина
- Награды компании
- медаль с закруткой на спине
- Адрес
-
Трехсвятительская 4б, офис 1, Киев, Kyiv city, 02000
02000 Київ
Украина
+380-958600500 www.project.in.ua
Законное владение
Киев, Трехсвятительская 4б, офис 1, Киев, Kyiv city, 02000