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Архитекторы Київ
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    Проектируем и разрабатываем проекты: многоквартирные жилые дома; Административные центры; ТРЦ; ТРК; СТО; мойки; Отели; Производственные помещения; Складские помещения; коттеджи; Авто-центры; Реконструкция любой сложности зданий и сооружений; Реконструкция любой сложности насосного оборудования (ВНС, КНС) Градостроительный расчет; Историко-градостроительное обоснование; Проектно-сметная документация; Оценка воздействия на окружающую среду.

    Регионы обслуживания
    Украина
    Награды компании
    медаль с закруткой на спине
    Адрес
    Трехсвятительская 4б, офис 1, Киев, Kyiv city, 02000
    02000 Київ
    Украина
    +380-958600500 www.project.in.ua
    Законное владение

    Киев, Трехсвятительская 4б, офис 1, Киев, Kyiv city, 02000

    Отзыв

    Андрей Манго
    Проектирование моего дома выполнили на отлично, также помогли справиться с ДАБІ и ввести дом в эксплуатацию. Очень рекомендую!
    почти 3 года назад
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