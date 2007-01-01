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Bellissimo Door
Двери San Petroburgo
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Двери RоbertoStracciaSTUDIO в проекте от "Арт Стиль", Bellissimo Door Bellissimo Door Спальня в средиземноморском стиле
    Двери RоbertoStracciaSTUDIO в проекте от "Арт Стиль", Bellissimo Door Bellissimo Door Спальня в стиле модерн
    Двери RоbertoStracciaSTUDIO в проекте от "Арт Стиль", Bellissimo Door Bellissimo Door Ванная комната в стиле модерн
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    Двери RоbertoStracciaSTUDIO в проекте от "Арт Стиль"
    Коллекция STHART , Bellissimo Door Bellissimo Door Окна и двериДвери
    Коллекция STHART , Bellissimo Door Bellissimo Door Окна и двериДвери
    Коллекция STHART , Bellissimo Door Bellissimo Door Окна и двериДвери
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    Коллекция STHART

    Салоны итальянских дверей "Bellissimo" вот уже на протяжении 18 лет радуют своих клиентов, создавая уют и красоту в домах, квартирах и офисах. Нашим преимуществом является огромный выбор межкомнатных и входных дверей на любой вкус от прославленных итальянских фабрик и от ведущего дизайнера Roberto Straccia.

    В наших салонах Вы "вживую" увидите двери из массива ценных пород, шпонированные, крашенные, ламинированные, стеклянные. Накопленный опыт представленных компаний позволяет предлагать различные технические и эстетические решения как в классике, так и в модерне :  

    нестандартные размеры, фрамуги, двери арочной формы, двухстворчатые, трех и четырехстворчатые, двери движения в стену и по стене, складные на 1/2 полотна, маятниковые, мансардные, поворотно-сдвижные, скрытые двери, открывание внутрь створки, оформление проемов прямоугольной и арочной формы.  

    Дополнительные услуги: Мы предоставляем различные работы по консультации, монтажу и реставрационные работ после окончания срока гарантии. Все работы выполняют квалифицированные специалисты, прошедшие обучение в Италии. 

    Ждем Вас по адресу: ул. Варшавская, д. 23/3  (812)-320-44-01 

    www.bellissimo.ru

    e-mail: md@bellissimo.ru

    Услуги
    -Дизайнерские двери -Межкомнатные двери -Двери из массива -Крашеные двери -Входные металические двери -Входные деревянные двери -Перегородки -Шкафы -Перкет -Окна -Фурнитура
    Регионы обслуживания
    • г. Санкт-Петербург
    • г. Москва
    • Сочи
    • Италия
    • Вся Россия
    • Европейский Союз
    Награды компании
    • «Лучшей розничной сетью Санкт-Петербурга 2008 по реализации дверей. По решению Организационного комитета «Национальной системы конкурсов оценки качества предоставляемых услуг» 
    • Премии и звания Социально-ответственная компания 2007 год
    • Салоны итальянских дверей «Bellissimo» впервые были признана «Лучшей розничной сетью Санкт-Петербурга 2007 по реализации дверей. По решению Организационного комитета «Национальной системы конкурсов оценки качества предоставляемых услуг»
    Адрес
    Варшавская 23/3 71Н
    196128 San Petroburgo
    Россия
    +7-8123204401 bellissimo.ru
    Законное владение

    Санкт-Петербург ул. Варшавская 23/3  71Н

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