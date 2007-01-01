Салоны итальянских дверей "Bellissimo" вот уже на протяжении 18 лет радуют своих клиентов, создавая уют и красоту в домах, квартирах и офисах. Нашим преимуществом является огромный выбор межкомнатных и входных дверей на любой вкус от прославленных итальянских фабрик и от ведущего дизайнера Roberto Straccia.
В наших салонах Вы "вживую" увидите двери из массива ценных пород, шпонированные, крашенные, ламинированные, стеклянные. Накопленный опыт представленных компаний позволяет предлагать различные технические и эстетические решения как в классике, так и в модерне :
нестандартные размеры, фрамуги, двери арочной формы, двухстворчатые, трех и четырехстворчатые, двери движения в стену и по стене, складные на 1/2 полотна, маятниковые, мансардные, поворотно-сдвижные, скрытые двери, открывание внутрь створки, оформление проемов прямоугольной и арочной формы.
Дополнительные услуги: Мы предоставляем различные работы по консультации, монтажу и реставрационные работ после окончания срока гарантии. Все работы выполняют квалифицированные специалисты, прошедшие обучение в Италии.
Ждем Вас по адресу: ул. Варшавская, д. 23/3 (812)-320-44-01
e-mail: md@bellissimo.ru
- Услуги
- -Дизайнерские двери -Межкомнатные двери -Двери из массива -Крашеные двери -Входные металические двери -Входные деревянные двери -Перегородки -Шкафы -Перкет -Окна -Фурнитура
- Регионы обслуживания
- г. Санкт-Петербург
- г. Москва
- Сочи
- Италия
- Вся Россия
- Европейский Союз
- Награды компании
- «Лучшей розничной сетью Санкт-Петербурга 2008 по реализации дверей. По решению Организационного комитета «Национальной системы конкурсов оценки качества предоставляемых услуг»
- Премии и звания
Социально-ответственная компания2007 год
- Салоны итальянских дверей «Bellissimo» впервые были признана «Лучшей розничной сетью Санкт-Петербурга 2007 по реализации дверей. По решению Организационного комитета «Национальной системы конкурсов оценки качества предоставляемых услуг»
- Адрес
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Варшавская 23/3 71Н
196128 San Petroburgo
Россия
+7-8123204401 bellissimo.ru
Санкт-Петербург ул. Варшавская 23/3 71Н