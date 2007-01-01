Салоны итальянских дверей "Bellissimo" вот уже на протяжении 18 лет радуют своих клиентов, создавая уют и красоту в домах, квартирах и офисах. Нашим преимуществом является огромный выбор межкомнатных и входных дверей на любой вкус от прославленных итальянских фабрик и от ведущего дизайнера Roberto Straccia.

В наших салонах Вы "вживую" увидите двери из массива ценных пород, шпонированные, крашенные, ламинированные, стеклянные. Накопленный опыт представленных компаний позволяет предлагать различные технические и эстетические решения как в классике, так и в модерне :

нестандартные размеры, фрамуги, двери арочной формы, двухстворчатые, трех и четырехстворчатые, двери движения в стену и по стене, складные на 1/2 полотна, маятниковые, мансардные, поворотно-сдвижные, скрытые двери, открывание внутрь створки, оформление проемов прямоугольной и арочной формы.

Дополнительные услуги: Мы предоставляем различные работы по консультации, монтажу и реставрационные работ после окончания срока гарантии. Все работы выполняют квалифицированные специалисты, прошедшие обучение в Италии.

Ждем Вас по адресу: ул. Варшавская, д. 23/3 (812)-320-44-01

www.bellissimo.ru

e-mail: md@bellissimo.ru