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Архиматерия
Архитекторы Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Квартира, Архиматерия Архиматерия
    Квартира, Архиматерия Архиматерия
    Квартира, Архиматерия Архиматерия
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    Квартира

    ArchiMateria - молодая и динамично развивающаяся студия архитектуры и дизайна интерьера, основанная в Санкт-Петербурге в 2010 году.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    • Стилевое решение интерьера
    • Планировка и зонирование
    • 3d визуализация проекта
    • Подбор и заказ отделочных материалов
    • Подбор и заказ мебели
    • Подбор и заказ сантехники
    • Подбор и заказ техники
    • Поддержка проекта
    • авторский надзор
    • Технический надзор
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    Регионы обслуживания
    г. Санкт-Петербург
    Адрес
    199178 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9213493006 www.archimateria.com
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