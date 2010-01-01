ArchiMateria - молодая и динамично развивающаяся студия архитектуры и дизайна интерьера, основанная в Санкт-Петербурге в 2010 году.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- Стилевое решение интерьера
- Планировка и зонирование
- 3d визуализация проекта
- Подбор и заказ отделочных материалов
- Подбор и заказ мебели
- Подбор и заказ сантехники
- Подбор и заказ техники
- Поддержка проекта
- авторский надзор
- Технический надзор
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- Регионы обслуживания
- г. Санкт-Петербург
- Адрес
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199178 Санкт-Петербург
Россия
+7-9213493006 www.archimateria.com