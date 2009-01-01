Компания Trubnikoff Hall специализируется на проектировании частного жилья для самых взыскательных клиентов. Наши клиенты - это люди, которые хотят и умеют видеть уникальное, желают жить среди произведений искусства и предметов, созданных мастерами.

Именно для создания неповторимой «авторской» атмосферы, атмосферы успеха, процветания и психологического комфорта в проектируемых пространствах создавалось архитектурно-дизайнерское бюро «Трубников Холл». Наша компания может решить практически любой вопрос, спроектировать и построить максимально качественно и стильно любой современный объект, отвечающий техническим и эстетическим требованиям сегодняшнего дня. Работая на опережение потребностей рынка, изучая динамику его развития, мы даем возможность нашим клиентам быть на шаг впереди, выигрывать во времени и технологиях. Творческий почерк «Трубников Холл» узнаваем в каждом нашем произведении, креативность и свежесть решений – наш стиль работы. Черпая вдохновение из прошлого, мы проектируем и строим в настоящем по технологиям будущего.