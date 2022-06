It’s a free platform for all designers. Different Russian designers in collaboration with ODB can promote and produce their products. We want to create the new Russian brand with a new quality!

История OpenDesignBrand началась с идеи производства аксессуаров для дома из натуральных материалов под собственным брендом. Позже для нас стало очевидным, что формат закрытого бренда не является уникальным, и мы решили расширить его, сделав возможным участие других дизайнеров. Основной задачей стало создание открытого единого дизайнерского брэнда, на базе которого молодые проектировщики смогут реализовать свои идеи по средствам производственных площадок компаний-партнеров и в дальнейшем рассчитывать на их продажу.