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Open Design Brand
Дизайнеры Екатеринбург
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • Aurora, Open Design Brand Open Design Brand ГостинаяАксессуары и декорации
    Aurora, Open Design Brand Open Design Brand
    Aurora, Open Design Brand Open Design Brand
    +1
    Aurora
    Gagarin, Open Design Brand Open Design Brand ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
    Gagarin, Open Design Brand Open Design Brand ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
    Gagarin, Open Design Brand Open Design Brand ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
    +1
    Gagarin

    It’s a free platform for all designers. Different Russian designers in collaboration with ODB can promote and produce their products. We want to create the new Russian brand with a new quality!          

    История OpenDesignBrand началась с идеи производства аксессуаров для дома из натуральных материалов под собственным брендом. Позже для нас стало очевидным, что формат закрытого бренда не является уникальным, и мы решили расширить его, сделав возможным участие других дизайнеров. Основной задачей стало создание открытого единого дизайнерского брэнда, на базе которого молодые проектировщики смогут реализовать свои идеи по средствам производственных площадок компаний-партнеров и в дальнейшем рассчитывать на их продажу.

    Услуги
    Дизайн, консалтинг и Производство
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    Бебеля, 134
    620034 Екатеринбург
    Россия
    +7-9058031854 www.opendesignbrand.com
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