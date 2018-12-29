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Epatage Design E
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в стиле LOFT, Epatage Design E Epatage Design E Ванная в стиле лофт
    Дом в стиле LOFT, Epatage Design E Epatage Design E Ванная в стиле лофт
    Дом в стиле LOFT, Epatage Design E Epatage Design E Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +14
    Дом в стиле LOFT
    Ресторан Заргарон, Epatage Design E Epatage Design E Коммерческие помещения
    Ресторан Заргарон, Epatage Design E Epatage Design E Коммерческие помещения
    Ресторан Заргарон, Epatage Design E Epatage Design E Коммерческие помещения
    +2
    Ресторан Заргарон
    Квартира в ЖК Бригантина, Epatage Design E Epatage Design E Ванная комната в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК Бригантина, Epatage Design E Epatage Design E Ванная комната в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК Бригантина, Epatage Design E Epatage Design E Кухни в эклектичном стиле
    +3
    Квартира в ЖК Бригантина
    Квартира для молодой семьи, Epatage Design E Epatage Design E Кухни в эклектичном стиле
    Квартира для молодой семьи, Epatage Design E Epatage Design E Спальня в эклектичном стиле
    Квартира для молодой семьи, Epatage Design E Epatage Design E Спальня в эклектичном стиле
    +5
    Квартира для молодой семьи
    квартира ЖК Поющие Фонтаны, Epatage Design E Epatage Design E Ванная комната в эклектичном стиле
    квартира ЖК Поющие Фонтаны, Epatage Design E Epatage Design E Ванная комната в эклектичном стиле
    квартира ЖК Поющие Фонтаны, Epatage Design E Epatage Design E Спальня в эклектичном стиле
    +3
    квартира ЖК Поющие Фонтаны
    Квартира ЖК на Образцова, Epatage Design E Epatage Design E Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Квартира ЖК на Образцова, Epatage Design E Epatage Design E Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира ЖК на Образцова, Epatage Design E Epatage Design E Ванная комната в эклектичном стиле
    +2
    Квартира ЖК на Образцова
    Показать все 7 проекты

    Здравствуй, дорогой мой потенциальный заказчик! Попрошу минутку твоего внимания, я расскажу тебе о себе и своих работах. Я отношусь к дизайнерам интерьера, которые действительно 6 лет учились на эту профессию. У меня высшее образования по специальности "Дизайн интерьера". Более 8 лет занимаюсь дизайном интерьера общественных и частных помещений на практике. Десятки разработанных и реализованных проектов. Знаковыми проектами являются рестораны сети "Buhara Group" (ресторан "Золотая Бухара", чайхона "Караван"), а также ресторанно-гостиничного комплекса "Заргарон", отеля "Parallel". Множество довольных и счастливых заказчиков. Занимаемся разработкой и полным циклом реализацией проектов частных домов и квартир. Хватит слов, перейдем к делу... Если тебе со мной по пути, то звони-пиши!

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Краснодар и другие регионы РФ
    Адрес
    Улица Атарбекова, дом 7
    350062 Краснодар
    Россия
    +7-9182115444 www.instagram.com/epatage_design_e
    Законное владение

    г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 7

    Отзыв

    4432584
    Проект ресторана "Караван" является восточной сказкой. Интерьер просто супер.
    больше 3 лет назад
    Дата проекта: Октябрь 2017
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    Pereplanirovka krd, Epatage Design E
    почти 5 лет назад
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