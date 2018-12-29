Здравствуй, дорогой мой потенциальный заказчик! Попрошу минутку твоего внимания, я расскажу тебе о себе и своих работах. Я отношусь к дизайнерам интерьера, которые действительно 6 лет учились на эту профессию. У меня высшее образования по специальности "Дизайн интерьера". Более 8 лет занимаюсь дизайном интерьера общественных и частных помещений на практике. Десятки разработанных и реализованных проектов. Знаковыми проектами являются рестораны сети "Buhara Group" (ресторан "Золотая Бухара", чайхона "Караван"), а также ресторанно-гостиничного комплекса "Заргарон", отеля "Parallel". Множество довольных и счастливых заказчиков. Занимаемся разработкой и полным циклом реализацией проектов частных домов и квартир. Хватит слов, перейдем к делу... Если тебе со мной по пути, то звони-пиши!