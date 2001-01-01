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Novik Design
Дизайнеры Екатеринбург
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Шале с террасой, Novik Design Novik Design Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Шале с террасой, Novik Design Novik Design Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Шале с террасой, Novik Design Novik Design Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    +29
    Шале с террасой
    Частная библиотека в мансардном этаже загородного дома, Novik Design Novik Design Рабочий кабинет в классическом стиле
    Частная библиотека в мансардном этаже загородного дома, Novik Design Novik Design Рабочий кабинет в классическом стиле
    Частная библиотека в мансардном этаже загородного дома, Novik Design Novik Design Рабочий кабинет в классическом стиле
    +11
    Частная библиотека в мансардном этаже загородного дома
    Квартира в Клубном доме Тихвин, Novik Design Novik Design Рабочий кабинет в классическом стиле
    Квартира в Клубном доме Тихвин, Novik Design Novik Design Рабочий кабинет в классическом стиле
    Квартира в Клубном доме Тихвин, Novik Design Novik Design Гостиная в классическом стиле
    +5
    Квартира в Клубном доме Тихвин
    Гостиная в загородном доме, Novik Design Novik Design Гостиная в классическом стиле
    Гостиная в загородном доме, Novik Design Novik Design Гостиная в классическом стиле
    Гостиная в загородном доме, Novik Design Novik Design Гостиная в классическом стиле
    +2
    Гостиная в загородном доме
    Фасад ресторана Ватель г. Екатеринбург, Novik Design Novik Design Коммерческие помещения
    Фасад ресторана Ватель г. Екатеринбург, Novik Design Novik Design Коммерческие помещения
    Фасад ресторана Ватель г. Екатеринбург, Novik Design Novik Design Коммерческие помещения
    +1
    Фасад ресторана Ватель г. Екатеринбург
    Интерьер ресторана Ватель г. Екатеринбург, Novik Design Novik Design Коммерческие помещения
    Интерьер ресторана Ватель г. Екатеринбург, Novik Design Novik Design Коммерческие помещения
    Интерьер ресторана Ватель г. Екатеринбург, Novik Design Novik Design Коммерческие помещения
    +12
    Интерьер ресторана Ватель г. Екатеринбург
    Показать все 10 проекты

    Компания “НОВиК дизайн” была основана в апреле 2001 года.

    За это время удалось создать небольшой, но эффективный коллектив за счет сплоченности единомышленников, одаренных архитекторов и дизайнеров, для которых, при определенных условиях нет ничего невозможного.

    В каждом выполненном проекте видна особая атмосфера, которая достигается благодаря профессиональным навыкам и нашему умению проникать в суть пожеланий заказчика и отразить в будущем объекте проектирования характер его владельцев.

    На всех этапах работы клиенты ощущают наше непосредственное участие и внимание даже к малейшим деталям или изменениям.

    Нам посчастливилось проектировать различные по сложности и объему жилые и общественные пространства, благодаря чему мы приобрели уникальные навыки и готовы поделиться накопленными знаниями.

    Загородные комплексы, виллы и усадьбы, роскошные квартиры и апартаменты, отели, салоны, рестораны и спортивные центры, выставки и музеи - это та сфера деятельности, в которой мы работаем и добиваемся определенных результатов.

    Бесценный опыт, компетентность и устоявшаяся репутация нашей компании, как носителя новых, так и хорошо забытых старых идей, безупречное знание стилей, направлений в области архитектуры и дизайна позволяет нам удовлетворять самые смелые ожидания взыскательных заказчиков.

    Услуги
    Дизайн интерьера; Архитектурное проектирование; Строительство; Авторский надзор и комплектация
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург, РФ и СНГ и Европа
    Адрес
    ул. Чапаева, 14/3
    620142 Екатеринбург
    Россия
    +7-9655208227 novikdesign.tilda.ws
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