Компания “НОВиК дизайн” была основана в апреле 2001 года.

За это время удалось создать небольшой, но эффективный коллектив за счет сплоченности единомышленников, одаренных архитекторов и дизайнеров, для которых, при определенных условиях нет ничего невозможного.

В каждом выполненном проекте видна особая атмосфера, которая достигается благодаря профессиональным навыкам и нашему умению проникать в суть пожеланий заказчика и отразить в будущем объекте проектирования характер его владельцев.

На всех этапах работы клиенты ощущают наше непосредственное участие и внимание даже к малейшим деталям или изменениям.

Нам посчастливилось проектировать различные по сложности и объему жилые и общественные пространства, благодаря чему мы приобрели уникальные навыки и готовы поделиться накопленными знаниями.

Загородные комплексы, виллы и усадьбы, роскошные квартиры и апартаменты, отели, салоны, рестораны и спортивные центры, выставки и музеи - это та сфера деятельности, в которой мы работаем и добиваемся определенных результатов.

Бесценный опыт, компетентность и устоявшаяся репутация нашей компании, как носителя новых, так и хорошо забытых старых идей, безупречное знание стилей, направлений в области архитектуры и дизайна позволяет нам удовлетворять самые смелые ожидания взыскательных заказчиков.