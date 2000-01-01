Reroom- это команда амбициозных архитекторов - дизайнеров. Работаем в
сфере дизайна более 7 лет. В настоящее время студией успешно реализованы более 500 дизайн-проектов.
Наша миссия: создавать удобные, эргономичные, стильные и продуманные до мелочей интерьеры.
Нас отличает: индивидуальный и творческий подход к каждому проекту - ваше пространство будет уникальным, вы будете услышаны и все ваши пожелания будут воплощены в жизнь.
Контакты: http://reroom-spb.ru/
Мы в instagram: reroom.spb
Мы находимся: г.СПб, Б.Пушкарская д.10.
Email: reroom.spb@gmail.com
Тел: +7 (812) 645-66-04 +7 (921)429-94-96
- Услуги
- Дизайн интерьера
- ландшафтный дизайн
- архитетурное проектировнаие
- Регионы обслуживания
- Москва и Санкт-Петербург
- Во всем мире
- Адрес
-
Большая Пушкарская д 10
197227 Санкт-Петербург
Россия
+7-8126456604 reroomdesign.com