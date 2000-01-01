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Reroom
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн-проект "Summer day" , Reroom Reroom Спальня в эклектичном стиле
    Дизайн-проект "Summer day" , Reroom Reroom Спальня в эклектичном стиле
    Дизайн-проект "Summer day" , Reroom Reroom Гардеробная в эклектичном стиле
    +28
    Дизайн-проект "Summer day"
    Дизайн-проект Germes, Reroom Reroom Конференц-центры в стиле минимализм
    Дизайн-проект Germes, Reroom Reroom Конференц-центры в стиле минимализм
    Дизайн-проект Germes, Reroom Reroom Конференц-центры в стиле минимализм
    +21
    Дизайн-проект Germes
    Оливковые деревья Ван Гога, Reroom Reroom Гостиная в классическом стиле
    Оливковые деревья Ван Гога, Reroom Reroom Кухня в классическом стиле
    Оливковые деревья Ван Гога, Reroom Reroom Гостиная в классическом стиле
    +16
    Оливковые деревья Ван Гога
    Дизайн-проект "Бегемот", Reroom Reroom Гостиная в стиле лофт
    Дизайн-проект "Бегемот", Reroom Reroom Кухня в стиле лофт
    Дизайн-проект "Бегемот", Reroom Reroom Кухня в стиле лофт
    +15
    Дизайн-проект "Бегемот"
    Там, где всегда весна, Reroom Reroom
    Там, где всегда весна, Reroom Reroom
    Там, где всегда весна, Reroom Reroom
    +5
    Там, где всегда весна
    Элегантность в стиле Tiffany, Reroom Reroom
    Элегантность в стиле Tiffany, Reroom Reroom
    Элегантность в стиле Tiffany, Reroom Reroom
    +1
    Элегантность в стиле Tiffany
    Показать все 10 проекты

    Reroom- это команда амбициозных архитекторов - дизайнеров. Работаем в
    сфере дизайна более 7 лет. В настоящее время студией успешно реализованы более 500 дизайн-проектов.

    Наша миссия: создавать удобные, эргономичные, стильные и продуманные до мелочей интерьеры.

    Нас отличает: индивидуальный и творческий подход к каждому проекту - ваше пространство будет уникальным, вы будете услышаны и все ваши пожелания будут воплощены в жизнь.

    Контакты: http://reroom-spb.ru/ 

    Мы в instagram: reroom.spb

     Мы находимся: г.СПб, Б.Пушкарская д.10.

     Email: reroom.spb@gmail.com 

    Тел: +7 (812) 645-66-04 +7 (921)429-94-96

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • ландшафтный дизайн
    • архитетурное проектировнаие
    Регионы обслуживания
    • Москва и Санкт-Петербург
    • Во всем мире
    Адрес
    Большая Пушкарская д 10
    197227 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8126456604 reroomdesign.com

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