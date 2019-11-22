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Студия Luxury Antonovich Design
Дизайнеры интерьера Астана
Обзор 62Проекты (62) 4Книги идей (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Бесшовная интеграция таланта и бизнеса, Студия Luxury Antonovich Design Студия Luxury Antonovich Design Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Бесшовная интеграция таланта и бизнеса, Студия Luxury Antonovich Design Студия Luxury Antonovich Design Спальня в эклектичном стиле
    Бесшовная интеграция таланта и бизнеса
    Как оформить креативную детскую комнату, Студия Luxury Antonovich Design Студия Luxury Antonovich Design Детские комната в эклектичном стиле
    Как оформить креативную детскую комнату
    Дизайн со знаком качества, Студия Luxury Antonovich Design Студия Luxury Antonovich Design Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Дизайн со знаком качества
    Две высокие награды International Property Award 2020-2021, Студия Luxury Antonovich Design Студия Luxury Antonovich Design Вилла Бежевый
    Две высокие награды International Property Award 2020-2021
    Лучшие тенденции дизайна интерьера осени 2020, Студия Luxury Antonovich Design Студия Luxury Antonovich Design Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Лучшие тенденции дизайна интерьера осени 2020
    Хотите создать идеальный семейный дом?, Студия Luxury Antonovich Design Студия Luxury Antonovich Design Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Хотите создать идеальный семейный дом?
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    Смелость,профессионализм и амбиции

    За 15 лет работы Студией Luxury Antonovich Design было проделано колоссальное количество работы и воплощено множество проектов.

    Мы — студия дизайна интерьера, за плечами которой находится богатая традиция ощущения роскоши и непревзойденного качества всего, что выходит под элитной маркой Студии Luxury Antonovich Design.

    Мебель, декор, текстиль, эксклюзивные аксессуары помогают создать тот самый неповторимый статусный стиль.

    В списке активностей Студии Luxury Antonovich Design числится полный набор услуг по дизайну интерьера и полного контроля реализации проекта на каждой стадии.

    Мы — студия дизайна интерьера, создающая амбициозные и смелые проекты.

    Объединить самые последние достижения в области современных строительных технологий с высочайшими эстетическими запросами, которые обусловлены требованиями самых искушённых потребителей — такова задача Luxury Antonovich Design, чья работа отличается не только высокой ответственностью перед заказчиком, но и профессионализмом, эффективностью и постоянным самосовершенствованием.

    Мы видим дело нашей жизни как уникальную возможность творить совершенство, а свою миссию — как стремление к совершенной красоте.

    Luxury Antonovich Design — это бесконечность возможностей в создании элитного жилья. Начиная от эскизного дизайн проекта и, заканчивая строительством домов под ключ, наполнением всем необходимым, у нас вы получите лучшее, что существует на сегодня в сфере дизайна, строительства и декора.

    Элитный дизайн интерьера (дома, квартиры) представляет собой целостный процесс:

    •             архитектурное проектирование,

    •             подробную 3D визуализацию,

    •             строительство и наполнение дома всем необходимым.

    Элитный дизайн интерьера — это, когда применяются самые современные технологии в обработке материалов, что позволяет создавать лепной декор, резной декор, ковку, скульптуры, декор из стекла и зеркал, мраморные полы с резными узорами, мягкие настенные панели, буазери из натурального дерева, барельефы безупречного качества и идеальных форм.

    Мы не устаем подтверждать своё мастерство на протяжении многих лет.

    Мы собрали команду специалистов, которые в первую очередь разделяют нашу философию и идеологию. Каждый из нас горит идеей лучшего сервиса, лучшего качества в дизайне интерьера.

    Наша философия

    Дизайн интерьера давно вышел за рамки чисто утилитарного смысла. Сегодня — это целая философия, отражающая мировоззрение, культурный код, искусство стиля.

     Авторский стиль Luxury Antonovich Design можно определить как изысканный, интеллектуальный luxury  с чувственным и эмоциональным восприятием цветов и фактур.

    В каждом проекте мы внимательно «прислушиваемся» к пространству,  выявляя его уникальность и создавая в пространствах своеобразный опыт почти иррационального переживания красоты.

    Философский смысл нашей деятельности — это стремление сделать этот мир лучше, привнеся в него красоту, изящество и эмоции. Мы взываем к тому, чтобы из жизни ушла серость, чтобы пространство обрело эмоцию. Эмоции — наш месседж.

    Мы счастливы, что вызываем эмоции. Тот факт, что она положительная и яркая, напрямую ассоциируется с дизайном, красивым домом, красотой — это своего рода подтверждение, что мы движемся в правильном направлении.

    Опережая время

    Luxury Antonovich Design — это студия дизайна, которая  создает роскошь нового тысячелетия.  Мы создаем роскошь с интеллектуальным подтекстом, задевая тонкие струны души самых взыскательных ценителей мира Luxury. Заказчики получают интерьеры, которые опережают время. Новые тренды, которые лягут в основу самых модных интерьеров через несколько лет, уже присутствуют в авторских проектах студии Luxury Antonovich Design. Наше творчество становится прекрасным моментом зарождения новых стилей, которые войдут в историю дизайна и архитектуры.

    Приверженность принципам

    Студия Luxury Antonovich Design — это место, где душа обретает форму, а идея воплощение.

    Мы предлагаем осознанную и уникальную реализацию элитных интерьерных проектов. Наш опыт — многогранный, наши принципы — неизменны.

    Каждый этап реализации Ваших творческих замыслов — это, без преувеличения, таинство создания интерьерных шедевров.

    Отлаженные бизнес-процессы, работа в обусловленные сроки, высокая культура выполнения работ с гарантией качества и безупречным сервисом — то, что позволяет нам реализовать самые креативные идеи любого масштаба и уровня сложности.

    Полный цикл реализации проекта

    Проект (элитный дизайн квартир, элитный дизайн домов)  — это маленькая жизнь, которую мы проживаем от эскизов и до поворота ключа, открывающего дверь в новое пространство.

    Мы не предлагаем шаблонных решений.

    Мы чтим смелость и готовность к экспериментам в пользу желаний заказчика.

    Основой каждого проекта является авторский замысел, который наиболее полно отражает идеи и пожелания заказчика.

    Профессионалы Студии Luxury Antonovich Design разрабатывают проекты, чертежи к ним и художественные эскизы. Подбирают такие материалы, чтобы наиболее выигрышным образом реализовать замысел проекта и, разумеется, самого высокого качества.

    Многогранность опыта

    От классики до современности, от частных проектов до крупных корпоративных заказов — мы предлагаем вам многолетний опыт реализации интерьерных решений.

    Студия дизайна интерьера Luxury Antonovich Design — профессионалы с многолетним опытом и креативным подходом к созданию элитных интерьеров высочайшего качества. Сильные стороны наших интерьеров — эстетика, красота и гармония. Каноны стиля и элегантности являются определяющими в реализации уникальных и оригинальных проектов интерьера.

    Непрерывный поиск элегантности и хорошего вкуса, а также желание создать действительно качественные пространства и стилистическое совершенство уже более пятнадцати лет являются основными задачами нашей студии.

    Знание и понимание современных трендов, различных стилей и концепций позволяет создавать  нам уникальные решения, которые остаются актуальными на многие годы.

    Мы умеем слушать наших клиентов, поэтому всегда находим оптимальный баланс между идеей, финансовыми возможностями, а также временными затратами необходимыми для успешной реализации проекта!

    Открытость новым идеям

    Мы с уверенностью смотрим в будущее. Международное сотрудничество предполагает высокую степень ответственности в реализации интерьерных проектов. Офис в Москве вдохновляет нас новыми интересными заказами. Высокий архитектурно-дизайнерский уровень проектов в Москве определяет необходимость соответствующей реализации. Наш дизайнер интерьера, Москва ли это или Майями, Астана или Киев, предложит искусство в каждой детали, доскональное знание своего дела и подлинные ценности неподдельного качества проекта.

    Мы не знаем пределов. Мечтая вместе с Вами, мы готовы воплотить все наши смелые идеи в реальность. Многолетний опыт, дизайнерский талант — наши неоспоримые преимущества и наша гарантия наивысших стандартов качества в области интерьерного дизайна.

    Традиционные исторические стили в наших интерьерах — это отнюдь не застывшие академические, из десятилетия в десятилетие переходящие в неизменном виде формы.

    Мы переосмысливаем мотивы классики, которые становятся объектами must have в элегантных интерьерах Luxury Antonovich Design.

    Международный опыт и признание

    На сегодняшний день Luxury Antonovich Design — это компания с филиалами в Дубае, Майами, Москве, Киеве.

    Наши международные проекты реализованы в таких странах: Греция, Бельгия, Германия, Австрия Чехия, Россия, Киргизия, Дагестан, Чечня, Испания.

    Luxury Antonovich Design — это яркий образец успешного семейного бизнеса. Это бренд, который стал узнаваемым в мире, благодаря особому подходу к работе над проектами. На тонкой грани между мечтой и приземлённостью, мы созидаем идеальную среду обитания для каждого нашего заказчика.

    Мы создаем роскошь с интеллектуальным подтекстом, задевая тонкие струны души самых взыскательных ценителей мира Luxury. Заказчики получают интерьеры, которые опережают время. Новые тренды, которые лягут в основу самых модных интерьеров через несколько лет, уже присутствуют в авторских проектах студии Luxury Antonovich Design.

    Именно авторский стиль Luxury Antonovich Design нашел своих поклонников по всему миру.

    Наш потенциальный заказчик — человек с тонким вкусом и развитым чувством прекрасного, ценитель репутации брендов, приверженец знака качества Made in Luxury Antonovich Design.

    Наша компания Luxury Antonovich Design приняла участие в конкурсе The Asia Pacific Property Awards 2019-2020, выбрав проект Luxury House. Автор дизайн проекта магазина Luxury House в Астане — Елена Антонович.

    Студия Luxury Antonovich Design успешно справилась с поставленными задачами и результатом творческих усилий стала победа на конкурсе в категории: retail interior for Kazakhstan. Студия получила приглашение на награждение в Тайланд Бангкок 14-15 мая в Отель The Marriott Marquis Queens Park.

    Также Студия  Luxury Antonovich Design получила право на использование официальных наградных логотипов.

    Услуги
    • Дизайн Проект по пакету «5 ЗВЕЗД»
    • Дизайн Проект по пакету «7 ЗВЕЗД»
    • Дизайн Проект по пакету «ULTRA ALL INCLUSIVE»
    Регионы обслуживания
    • Казахстан
    • Украина
    • Россия
    • Дубаи
    • Майами
    Награды компании
    Победа на конкурсе The Asia Pacific Property Awards 2019-2020 в категории: retail interior for Kazakhstan.
    Адрес
    ул. Cыганак, 14/1, ЖК Europe Palace 2
    010017 Астана
    Казахстан
    +7-7761110118 antonovich-design.kz
    Законное владение

    Казахстан, Астана

    ул. Cыганак, 14/1, ЖК Europe Palace 2

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