Смелость,профессионализм и амбиции

За 15 лет работы Студией Luxury Antonovich Design было проделано колоссальное количество работы и воплощено множество проектов.

Мы — студия дизайна интерьера, за плечами которой находится богатая традиция ощущения роскоши и непревзойденного качества всего, что выходит под элитной маркой Студии Luxury Antonovich Design.

Мебель, декор, текстиль, эксклюзивные аксессуары помогают создать тот самый неповторимый статусный стиль.

В списке активностей Студии Luxury Antonovich Design числится полный набор услуг по дизайну интерьера и полного контроля реализации проекта на каждой стадии.

Мы — студия дизайна интерьера, создающая амбициозные и смелые проекты.

Объединить самые последние достижения в области современных строительных технологий с высочайшими эстетическими запросами, которые обусловлены требованиями самых искушённых потребителей — такова задача Luxury Antonovich Design, чья работа отличается не только высокой ответственностью перед заказчиком, но и профессионализмом, эффективностью и постоянным самосовершенствованием.

Мы видим дело нашей жизни как уникальную возможность творить совершенство, а свою миссию — как стремление к совершенной красоте.

Luxury Antonovich Design — это бесконечность возможностей в создании элитного жилья. Начиная от эскизного дизайн проекта и, заканчивая строительством домов под ключ, наполнением всем необходимым, у нас вы получите лучшее, что существует на сегодня в сфере дизайна, строительства и декора.

Элитный дизайн интерьера (дома, квартиры) представляет собой целостный процесс:

• архитектурное проектирование,

• подробную 3D визуализацию,

• строительство и наполнение дома всем необходимым.

Элитный дизайн интерьера — это, когда применяются самые современные технологии в обработке материалов, что позволяет создавать лепной декор, резной декор, ковку, скульптуры, декор из стекла и зеркал, мраморные полы с резными узорами, мягкие настенные панели, буазери из натурального дерева, барельефы безупречного качества и идеальных форм.

Мы не устаем подтверждать своё мастерство на протяжении многих лет.

Мы собрали команду специалистов, которые в первую очередь разделяют нашу философию и идеологию. Каждый из нас горит идеей лучшего сервиса, лучшего качества в дизайне интерьера.

Наша философия

Дизайн интерьера давно вышел за рамки чисто утилитарного смысла. Сегодня — это целая философия, отражающая мировоззрение, культурный код, искусство стиля.

Авторский стиль Luxury Antonovich Design можно определить как изысканный, интеллектуальный luxury с чувственным и эмоциональным восприятием цветов и фактур.

В каждом проекте мы внимательно «прислушиваемся» к пространству, выявляя его уникальность и создавая в пространствах своеобразный опыт почти иррационального переживания красоты.

Философский смысл нашей деятельности — это стремление сделать этот мир лучше, привнеся в него красоту, изящество и эмоции. Мы взываем к тому, чтобы из жизни ушла серость, чтобы пространство обрело эмоцию. Эмоции — наш месседж.

Мы счастливы, что вызываем эмоции. Тот факт, что она положительная и яркая, напрямую ассоциируется с дизайном, красивым домом, красотой — это своего рода подтверждение, что мы движемся в правильном направлении.

Опережая время

Luxury Antonovich Design — это студия дизайна, которая создает роскошь нового тысячелетия. Мы создаем роскошь с интеллектуальным подтекстом, задевая тонкие струны души самых взыскательных ценителей мира Luxury. Заказчики получают интерьеры, которые опережают время. Новые тренды, которые лягут в основу самых модных интерьеров через несколько лет, уже присутствуют в авторских проектах студии Luxury Antonovich Design. Наше творчество становится прекрасным моментом зарождения новых стилей, которые войдут в историю дизайна и архитектуры.

Приверженность принципам

Студия Luxury Antonovich Design — это место, где душа обретает форму, а идея воплощение.

Мы предлагаем осознанную и уникальную реализацию элитных интерьерных проектов. Наш опыт — многогранный, наши принципы — неизменны.

Каждый этап реализации Ваших творческих замыслов — это, без преувеличения, таинство создания интерьерных шедевров.

Отлаженные бизнес-процессы, работа в обусловленные сроки, высокая культура выполнения работ с гарантией качества и безупречным сервисом — то, что позволяет нам реализовать самые креативные идеи любого масштаба и уровня сложности.

Полный цикл реализации проекта

Проект (элитный дизайн квартир, элитный дизайн домов) — это маленькая жизнь, которую мы проживаем от эскизов и до поворота ключа, открывающего дверь в новое пространство.

Мы не предлагаем шаблонных решений.

Мы чтим смелость и готовность к экспериментам в пользу желаний заказчика.

Основой каждого проекта является авторский замысел, который наиболее полно отражает идеи и пожелания заказчика.

Профессионалы Студии Luxury Antonovich Design разрабатывают проекты, чертежи к ним и художественные эскизы. Подбирают такие материалы, чтобы наиболее выигрышным образом реализовать замысел проекта и, разумеется, самого высокого качества.

Многогранность опыта

От классики до современности, от частных проектов до крупных корпоративных заказов — мы предлагаем вам многолетний опыт реализации интерьерных решений.

Студия дизайна интерьера Luxury Antonovich Design — профессионалы с многолетним опытом и креативным подходом к созданию элитных интерьеров высочайшего качества. Сильные стороны наших интерьеров — эстетика, красота и гармония. Каноны стиля и элегантности являются определяющими в реализации уникальных и оригинальных проектов интерьера.

Непрерывный поиск элегантности и хорошего вкуса, а также желание создать действительно качественные пространства и стилистическое совершенство уже более пятнадцати лет являются основными задачами нашей студии.

Знание и понимание современных трендов, различных стилей и концепций позволяет создавать нам уникальные решения, которые остаются актуальными на многие годы.

Мы умеем слушать наших клиентов, поэтому всегда находим оптимальный баланс между идеей, финансовыми возможностями, а также временными затратами необходимыми для успешной реализации проекта!

Открытость новым идеям

Мы с уверенностью смотрим в будущее. Международное сотрудничество предполагает высокую степень ответственности в реализации интерьерных проектов. Офис в Москве вдохновляет нас новыми интересными заказами. Высокий архитектурно-дизайнерский уровень проектов в Москве определяет необходимость соответствующей реализации. Наш дизайнер интерьера, Москва ли это или Майями, Астана или Киев, предложит искусство в каждой детали, доскональное знание своего дела и подлинные ценности неподдельного качества проекта.

Мы не знаем пределов. Мечтая вместе с Вами, мы готовы воплотить все наши смелые идеи в реальность. Многолетний опыт, дизайнерский талант — наши неоспоримые преимущества и наша гарантия наивысших стандартов качества в области интерьерного дизайна.

Традиционные исторические стили в наших интерьерах — это отнюдь не застывшие академические, из десятилетия в десятилетие переходящие в неизменном виде формы.

Мы переосмысливаем мотивы классики, которые становятся объектами must have в элегантных интерьерах Luxury Antonovich Design.

Международный опыт и признание

На сегодняшний день Luxury Antonovich Design — это компания с филиалами в Дубае, Майами, Москве, Киеве.

Наши международные проекты реализованы в таких странах: Греция, Бельгия, Германия, Австрия Чехия, Россия, Киргизия, Дагестан, Чечня, Испания.

Luxury Antonovich Design — это яркий образец успешного семейного бизнеса. Это бренд, который стал узнаваемым в мире, благодаря особому подходу к работе над проектами. На тонкой грани между мечтой и приземлённостью, мы созидаем идеальную среду обитания для каждого нашего заказчика.

Мы создаем роскошь с интеллектуальным подтекстом, задевая тонкие струны души самых взыскательных ценителей мира Luxury. Заказчики получают интерьеры, которые опережают время. Новые тренды, которые лягут в основу самых модных интерьеров через несколько лет, уже присутствуют в авторских проектах студии Luxury Antonovich Design.

Именно авторский стиль Luxury Antonovich Design нашел своих поклонников по всему миру.

Наш потенциальный заказчик — человек с тонким вкусом и развитым чувством прекрасного, ценитель репутации брендов, приверженец знака качества Made in Luxury Antonovich Design.

Наша компания Luxury Antonovich Design приняла участие в конкурсе The Asia Pacific Property Awards 2019-2020, выбрав проект Luxury House. Автор дизайн проекта магазина Luxury House в Астане — Елена Антонович.

Студия Luxury Antonovich Design успешно справилась с поставленными задачами и результатом творческих усилий стала победа на конкурсе в категории: retail interior for Kazakhstan. Студия получила приглашение на награждение в Тайланд Бангкок 14-15 мая в Отель The Marriott Marquis Queens Park.

Также Студия Luxury Antonovich Design получила право на использование официальных наградных логотипов.