MaestroPaint - торговая марка и интернет-магазин лакокрасочных материалов и сопутствующих товаров. Наш бренд объединяет лучшую продукцию зарубежных и отечественных производителей в этом сегменте и предлагает индивидуальный подход к каждому проекту.
У нас вы можете приобрести магнитные, маркерные, грифельные, интерьерные краски, а также аксессуары для их нанесения и дальнейшего использования.
- Услуги
- Компания MaestroPaint предоставляет каждому клиенту услугу
шеф-монтаж. При покупке любого товара наш специалист приедет на ваш объект и проконсультирует о том
- как правильно наносить нашу продукцию. Также мы предоставляем услуги по подготовке поверхности и нанесению красок.
- Компания MaestroPaint предоставляет каждому клиенту услугу
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 12, эт. 2, пом. II, комната 1
117105 Москва
Россия
+7-4952790020 maestropaint.ru