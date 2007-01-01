Почти 20 лет наша команда ремонтирует квартиры в Санкт-Петербурге; а если считать индивидуальный опыт наших мастеров — и того дольше.

В 1994 году фирма появилась на свет; тогда это была лишь бригада из 4х человек. Заказчиков искать не пришлось — нас «передавали» по рекомендации; хорошие мастера всегда были на вес золота. С тех пор было отремонтировано очень много квартир, благодарные заказчики «передавали» нас своим следующим знакомым; а мы всё развивались, привлекали в команду новых отличных профессионалов, совершенствовали мастерство. В 2007 году мы придумали название «Прокачка квартир» и зарегистрировали ООО «Прокачка квартир». Сейчас в постоянной команде «Прокачки квартир» больше 40 человек (прорабы, сантехники, электрики, плиточники, демонтажники, маляры и т.д.), плюс очень большая база внештатных проверенных специалистов, от декораторов до разнорабочих.