Студия дизайна интерьера “Азбука
Дом” была создана в Санкт-Петербурге в 2007 году. Основателем и идейным вдохновителем является выпускник Санкт-Петербургского Политехнического Университета Виталий Битиев, для которого дизайн интерьера не просто бизнес, а настоящая страсть.
Сейчас «Азбука Дом» - это команда молодых профессионалов с современным взглядом на мир. Мы предлагаем продуманные решения, основанные на идеальном сочетании технологических норм и творческих приемов. Идеи от нашей команды уникальны, но при этом их легко претворить в жизнь. Мы создаем интерьеры для индивидуальностей, слушаем и учитываем Ваше мнение, направляем и подсказываем, если это необходимо. Для нас главное – создать идеальное пространство для Вашей жизни!
До того, как приступить к работе над проектом мы проводим предварительные встречи с заказчиком. Мы делаем интерьер именно для Вас и Вашей семьи, поэтому нам интересны именно Вы – Ваши увлечения и хобби, любимые книги и фильмы. Мы поможем Вам выбрать стилистическое направление, подумаем над цветовым решением и предложим оптимальную планировку.
Мы любим своих клиентов, поэтому мы создаем интерьеры для счастливой жизни!
- Услуги
- Студия дизайна интерьера «Азбука Дом» не только разработает полный дизайн-проект
- но и предложит Вам квалифицированные строительные компании для качественной реализации проекта
- а также осуществит авторский надзор во время проведения работ.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург, г. Москва и Весь мир
- Награды компании
- MosBuild Interiors Awards
Лучший интерьер жилого пространства2 место
- Art & Eco Week
Лучший интерьер от teceru1 место
- MosBuild Interiors Awards
- Адрес
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Центр дизайна ARTPLAY, завод ПЛУТОН Нижняя Сыромятническая, дом 11, стр. 2, 5 этаж, офис 3
105120 Москва
Россия
+7-4951855675 msk.azbukadom.com