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Студия дизайна <q>Азбука Дом</q>
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 12Проекты (12) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Частный дом «Осинка», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Гостиная в стиле минимализм
    Частный дом «Осинка», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Гостиная в стиле минимализм
    Частный дом «Осинка», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Кухня в стиле минимализм
    +18
    Частный дом «Осинка»
    Частный дом «Природа внутри», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Гостиная в стиле минимализм
    Частный дом «Природа внутри», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Кухня в стиле минимализм
    Частный дом «Природа внутри», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Кухня в стиле минимализм
    +12
    Частный дом «Природа внутри»
    Квартира «Бирюзовый SMEG», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Гостиная в стиле минимализм
    Квартира «Бирюзовый SMEG», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Гостиная в стиле минимализм
    Квартира «Бирюзовый SMEG», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Гостиная в стиле минимализм
    +7
    Квартира «Бирюзовый SMEG»
    Квартира «Варна Болгария», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Кухня в стиле минимализм
    Квартира «Варна Болгария», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Кухня в стиле минимализм
    Квартира «Варна Болгария», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Гостиная в стиле минимализм
    +5
    Квартира «Варна Болгария»
    Квартира «Три из двух», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Гостиная в стиле минимализм
    Квартира «Три из двух», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Кухня в стиле минимализм
    Квартира «Три из двух», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Гостиная в стиле минимализм
    +10
    Квартира «Три из двух»
    Частный дом «Геометрия», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Гостиная в стиле минимализм
    Частный дом «Геометрия», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Гостиная в стиле минимализм
    Частный дом «Геометрия», Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Гостиная в стиле минимализм
    +11
    Частный дом «Геометрия»
    Показать все 12 проекты

    Студия дизайна интерьера “Азбука

    Дом” была создана в Санкт-Петербурге в 2007 году. Основателем и идейным вдохновителем является выпускник Санкт-Петербургского Политехнического Университета Виталий Битиев, для которого дизайн интерьера не просто бизнес, а настоящая страсть.

    Сейчас «Азбука Дом» - это команда молодых профессионалов с современным взглядом на мир. Мы предлагаем продуманные решения, основанные на идеальном сочетании технологических норм и творческих приемов. Идеи  от нашей команды уникальны, но при этом их легко претворить в жизнь. Мы создаем интерьеры для индивидуальностей, слушаем и учитываем Ваше мнение, направляем и подсказываем, если это необходимо. Для нас главное – создать идеальное пространство для Вашей жизни!

    До того, как приступить к работе над проектом мы проводим предварительные встречи с заказчиком. Мы делаем интерьер именно для Вас и Вашей семьи, поэтому нам интересны именно Вы – Ваши увлечения и хобби, любимые книги и фильмы. Мы поможем Вам выбрать стилистическое направление, подумаем над цветовым решением и предложим оптимальную планировку.  

    Мы любим своих клиентов, поэтому мы создаем интерьеры для счастливой жизни!

    Услуги
    • Студия дизайна интерьера «Азбука Дом» не только разработает полный дизайн-проект
    • но и предложит Вам квалифицированные строительные компании для качественной реализации проекта
    • а также осуществит авторский надзор во время проведения работ.
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, г. Москва и Весь мир
    Награды компании
    • MosBuild Interiors Awards Лучший интерьер жилого пространства 2 место
    • Art & Eco Week Лучший интерьер от teceru 1 место
    Адрес
    Центр дизайна ARTPLAY, завод ПЛУТОН Нижняя Сыромятническая, дом 11, стр. 2, 5 этаж, офис 3
    105120 Москва
    Россия
    +7-4951855675 msk.azbukadom.com

    Отзыв

    Жанна Раевская Жанна Раевская
    Для меня создание дизайна интерьера - это сакральный процесс, который можно доверить только профессионалам с хорошим вкусом. Я слежу за современными тенденциями интерьера и увидя проекты это дизайн-студии, поняла, что им можно доверить свое жилище, они идут в ногу со временем! Очень хотела обустроить свою творческую мастерскую-офис в определенном стиле. Я - художник, поэтому и атмосферу хотела создать соответствующую. Ребята из студии Азбука Дом подошли комплексно к моему проекту: во-первых разработали детальный план и смету, с учетом необходимых материалов, мебели и моего бюджета. На деле дизайнеры студии оказались очень креативными и внимательными ко всем деталям, предложили мне еще пару интересных вариантов, до которых я сама не додумалась). Мы работали строго по договору, в запланированный срок мастера уложились. Интерьер получился - супер, что-то среднее между арт-деко и космическим стилями! Пространство в 100 кв м зонировано, теперь есть отдельно рабочая зона, а есть место для отдыха и приема гостей! Сделали все в соответствии с чертежами и моими пожеланиями! Благодарю от всей души!
    больше 1 года назад
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    Ane4kasunny Ane4kasunny
    Это замечательная студия дизайна интерьера. Когда искали исполнителей, изучили репутацию многих компаний. У "Азбука Дом" много хороших отзывов, довольных клиентов и нормальное соотношение цены и качества. Делали ремонт в нашей квартире на 100 кв м. К каждому клиенту индивидуальный подход. Студия работает, пока клиента не будет все устраивать. Над нашим интерьер-проектом трудились 5 человек в течение трех месяцев. Получился очень красивый современный дизайн. Отдельная благодарность руководителю проекта Виталию Битиеву. Он все время проверял, как идет работа. Рекомендуем "Азбуку Дом".
    почти 2 года назад
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