Студия дизайна интерьера “Азбука

Дом” была создана в Санкт-Петербурге в 2007 году. Основателем и идейным вдохновителем является выпускник Санкт-Петербургского Политехнического Университета Виталий Битиев, для которого дизайн интерьера не просто бизнес, а настоящая страсть.

Сейчас «Азбука Дом» - это команда молодых профессионалов с современным взглядом на мир. Мы предлагаем продуманные решения, основанные на идеальном сочетании технологических норм и творческих приемов. Идеи от нашей команды уникальны, но при этом их легко претворить в жизнь. Мы создаем интерьеры для индивидуальностей, слушаем и учитываем Ваше мнение, направляем и подсказываем, если это необходимо. Для нас главное – создать идеальное пространство для Вашей жизни!

До того, как приступить к работе над проектом мы проводим предварительные встречи с заказчиком. Мы делаем интерьер именно для Вас и Вашей семьи, поэтому нам интересны именно Вы – Ваши увлечения и хобби, любимые книги и фильмы. Мы поможем Вам выбрать стилистическое направление, подумаем над цветовым решением и предложим оптимальную планировку.

Мы любим своих клиентов, поэтому мы создаем интерьеры для счастливой жизни!