Я архитектор, оказывающий услуги в области архитектурного и интерьерного дизайна, фотореалистичных и концептуальных 3D визуализаций. Делая это профессионально, быстро и с минимальными затратами, я поставляю высококачественные материалы для клиентов, а также для собственного удовольствия. Имеет большой опыт в AutoCAD, Revit, 3D Max, Photoshop для разработки презентаций, рендеринга и трехмерных иллюстраций и анимаций. Я интересуюсь различными видами работ, такими как моделирование архитектурных и дизайнерских проектов интерьера.
- Услуги
- Архитектура. Дизайн интерьера и экстерьера.
- Регионы обслуживания
- Киев
- Адрес
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01001 Киев
Украина
+380-677450119 iashyn.wixsite.com/iashyn