Я архитектор, оказывающий услуги в области архитектурного и интерьерного дизайна, фотореалистичных и концептуальных 3D визуализаций. Делая это профессионально, быстро и с минимальными затратами, я поставляю высококачественные материалы для клиентов, а также для собственного удовольствия. Имеет большой опыт в AutoCAD, Revit, 3D Max, Photoshop для разработки презентаций, рендеринга и трехмерных иллюстраций и анимаций. Я интересуюсь различными видами работ, такими как моделирование архитектурных и дизайнерских проектов интерьера.