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Архитекторы Киев
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Проекты

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    Я архитектор, оказывающий услуги в области архитектурного и интерьерного дизайна, фотореалистичных и концептуальных 3D визуализаций. Делая это профессионально, быстро и с минимальными затратами, я поставляю высококачественные материалы для клиентов, а также для собственного удовольствия. Имеет большой опыт в AutoCAD, Revit, 3D Max, Photoshop для разработки презентаций, рендеринга и трехмерных иллюстраций и анимаций. Я интересуюсь различными видами работ, такими как моделирование архитектурных и дизайнерских проектов интерьера.

    Услуги
    Архитектура. Дизайн интерьера и экстерьера.
    Регионы обслуживания
    Киев
    Адрес
    01001 Киев
    Украина
    +380-677450119 iashyn.wixsite.com/iashyn
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