Философия студии – это чуткий и внимательный подход к желаниям заказчика и передача его индивидуальности через создание стильного интерьера. Каждый новый проект – это всегда сотрудничество, всегда совместный творческий поиск.

Студия Анны Павловой проектирует органичное пространство, создает изысканную и уютную атмосферу, в которой есть место простым формам, тонким цветам и благородным материалам.

«Каждое созданное нами пространство – это отражение характера, привязанностей, настроения владельца. Моя задача – определить это и помочь заказчику осуществить грамотный, стилистически красивый отбор. Создать его дом мечты» - Анна Павлова.

AnimaDesign – это бренд, формировавшийся на протяжении нескольких лет и в основу которого были положены уют, элегантность и гармония.