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ANIMA
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 14Проекты (14) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Офис " АЛРУД", ANIMA ANIMA Конференц-центры в стиле модерн
    Офис " АЛРУД", ANIMA ANIMA Конференц-центры в стиле модерн
    Офис " АЛРУД", ANIMA ANIMA Конференц-центры в стиле модерн
    +5
    Офис " АЛРУД"
    Проект для программы "Квартирный вопрос", ANIMA ANIMA
    Проект для программы "Квартирный вопрос", ANIMA ANIMA
    Проект для программы "Квартирный вопрос", ANIMA ANIMA
    +6
    Проект для программы "Квартирный вопрос"
    Ресторан "Correa's", ANIMA ANIMA Конференц-центры в стиле модерн
    Ресторан "Correa's", ANIMA ANIMA Конференц-центры в стиле модерн
    Ресторан "Correa's", ANIMA ANIMA Комната для спорта
    +7
    Ресторан "Correa's"
    Французская колония, ANIMA ANIMA Гостиная в классическом стиле
    Французская колония, ANIMA ANIMA Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
    Французская колония, ANIMA ANIMA Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +15
    Французская колония
    Квартира на Неженской, ANIMA ANIMA Гостиная в классическом стиле
    Квартира на Неженской, ANIMA ANIMA Гостиная в классическом стиле
    Квартира на Неженской, ANIMA ANIMA Столовая комната в классическом стиле
    +8
    Квартира на Неженской
    Квартира на Спиридоновке, ANIMA ANIMA Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Квартира на Спиридоновке, ANIMA ANIMA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Квартира на Спиридоновке, ANIMA ANIMA Столовая комната в стиле модерн
    +6
    Квартира на Спиридоновке
    Показать все 14 проекты

    Философия студии – это чуткий и внимательный подход к желаниям заказчика и передача его индивидуальности через создание стильного интерьера. Каждый новый проект – это всегда сотрудничество, всегда совместный творческий поиск.

    Студия Анны Павловой проектирует органичное пространство, создает изысканную и уютную атмосферу, в которой есть место простым формам, тонким цветам и благородным материалам.

    «Каждое созданное нами пространство – это отражение характера, привязанностей, настроения владельца. Моя задача – определить это и помочь заказчику осуществить грамотный, стилистически красивый отбор. Создать его дом мечты» - Анна Павлова.

    AnimaDesign – это бренд, формировавшийся на протяжении нескольких лет и в основу которого были положены уют, элегантность и гармония.

    Услуги
    • профессиональные услуги в области дизайна интерьера
    • декорирования частных и общественных( рестораны
    • кафе
    • торговые пространства) помещений
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Кутузовский просп.
    121165 Москва
    Россия
    +7-9852225640 www.animadecor.ru

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