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ReDi
Дизайнеры интерьера Новосибирск
Обзор 35Проекты (35) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в ЖК «Бульварный переулок», ReDi ReDi Детская комнатa в стиле минимализм
    Квартира в ЖК «Бульварный переулок», ReDi ReDi Ванная комната в стиле минимализм
    Квартира в ЖК «Бульварный переулок», ReDi ReDi Гостиная в стиле минимализм
    +23
    Квартира в ЖК «Бульварный переулок»
    Коттедж из бруса в поселке «Европейский», ReDi ReDi Ванная в классическом стиле
    Коттедж из бруса в поселке «Европейский», ReDi ReDi Ванная в классическом стиле
    Коттедж из бруса в поселке «Европейский», ReDi ReDi Ванная в классическом стиле
    +45
    Коттедж из бруса в поселке «Европейский»
    ЖК Бавария, ReDi ReDi Ванная комната в стиле минимализм Керамика Бежевый
    ЖК Бавария, ReDi ReDi Гостиная в стиле минимализм Синий
    ЖК Бавария, ReDi ReDi Гостиная в стиле минимализм Синий
    +14
    ЖК Бавария
    Квартира ЖК «Шесть звезд», ReDi ReDi Ванная в классическом стиле
    Квартира ЖК «Шесть звезд», ReDi ReDi Гостиная в классическом стиле
    Квартира ЖК «Шесть звезд», ReDi ReDi Ванная в классическом стиле
    +15
    Квартира ЖК «Шесть звезд»
    Квартира в ЖК «Тайм», ReDi ReDi Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Квартира в ЖК «Тайм», ReDi ReDi Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Квартира в ЖК «Тайм», ReDi ReDi Кухня в стиле лофт
    +24
    Квартира в ЖК «Тайм»
    ЖК Гагаринский, ReDi ReDi Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Гагаринский, ReDi ReDi Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Гагаринский, ReDi ReDi Гостиная в стиле минимализм
    +16
    ЖК Гагаринский
    Показать все 35 проекты

    Мы профессионально занимаемся разработкой дизайна интерьера и последующей реализацией под ключ. Работая с нами Вы экономите Ваш самый главный ресурс — время, потому что все услуги вы получаете в одном месте : дизайн интерьера, ремонт, комплектацию и мебель.

    Услуги
    • дизайн частных интерьеров
    • дизайн коммерческих пространств
    • производство корпусной и встроенной мебели
    • комплектация объекта
    • реализация
    Регионы обслуживания
    • Новосибирск
    • Новосибирская область
    • Москва
    • Московская область
    Адрес
    улица Чаплыгина, 47
    630099 Новосибирск
    Россия
    +7-9137272817 redi-nsk.ru

    Отзыв

    Владимир Иванов
    почти 2 года назад
    Антон Давыдченко
    Сделал с командой ReDi уже четвертый проект, когда дело касается ремонта-только к ним! Рекомендую.
    около 4 лет назад
    Андрей Середин
    Разрабатывали дизайн проект с последующей реализацией под ключ, все выполнили качественно и в срок
    около 4 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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