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Davydovsky Architecture&amp;Design
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 16Проекты (16) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • квартира для молодой девушки, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    квартира для молодой девушки, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    квартира для молодой девушки, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    +3
    квартира для молодой девушки
    ЖК Чорновола, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    ЖК Чорновола, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    ЖК Чорновола, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    +6
    ЖК Чорновола
    Квартира для студента в современном стиле, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    Квартира для студента в современном стиле, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    Квартира для студента в современном стиле, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    +5
    Квартира для студента в современном стиле
    Бассейн в современном доме, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    Бассейн в современном доме, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    Бассейн в современном доме
    ЖК Riverstone, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    ЖК Riverstone, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    ЖК Riverstone, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    +7
    ЖК Riverstone
    База отдыха "SKOGUR" в Карпатах, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    База отдыха "SKOGUR" в Карпатах, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    База отдыха "SKOGUR" в Карпатах, Davydovsky Architecture&Design Davydovsky Architecture&Design
    +8
    База отдыха "SKOGUR" в Карпатах
    Показать все 16 проекты

    Дизайн-студия «Davydovsky architecture&design» – это команда профессиональных архитекторов и дизайнеров. За это время мы приобрели колоссальный опыт и знания, которым готовы поделится с Вами для реализации Вашей мечты.

    Студия дизайна «Davydovsky architecture&design» разрабатывает эксклюзивные дизайн-проекты квартир, домов, офисов, ресторанов и других общественных помещений. Оперативность, креативность и комплексный подход в решениях нестандартных задач — основные кредо нашей команды. Создание новой реальности, основанной на Ваших предпочтениях, мечтах и индивидуальности – наша задача, с которой мы успешно справляемся.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • визуализация
    • чертежи
    • архитектура
    • ремонт под ключ
    Регионы обслуживания
    Киев
    Адрес
    Игоря Брановицкого, 4
    01042 Киев
    Украина
    +380-666580361 davydovsky.design
    Законное владение

    г. Киев, ул. Игоря Брановицкого, 4

    Отзыв

    AGARA
    больше 2 лет назад
    Wallberry Wallberry
    больше 2 лет назад
    Анастасія
    больше 2 лет назад
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