Дизайн-студия «Davydovsky architecture&design» – это команда профессиональных архитекторов и дизайнеров. За это время мы приобрели колоссальный опыт и знания, которым готовы поделится с Вами для реализации Вашей мечты.
Студия дизайна «Davydovsky architecture&design» разрабатывает эксклюзивные дизайн-проекты квартир, домов, офисов, ресторанов и других общественных помещений. Оперативность, креативность и комплексный подход в решениях нестандартных задач — основные кредо нашей команды. Создание новой реальности, основанной на Ваших предпочтениях, мечтах и индивидуальности – наша задача, с которой мы успешно справляемся.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- визуализация
- чертежи
- архитектура
- ремонт под ключ
- Регионы обслуживания
- Киев
- Адрес
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Игоря Брановицкого, 4
01042 Киев
Украина
+380-666580361 davydovsky.design
г. Киев, ул. Игоря Брановицкого, 4