Дизайн-студия «Davydovsky architecture&design» – это команда профессиональных архитекторов и дизайнеров. За это время мы приобрели колоссальный опыт и знания, которым готовы поделится с Вами для реализации Вашей мечты.

Студия дизайна «Davydovsky architecture&design» разрабатывает эксклюзивные дизайн-проекты квартир, домов, офисов, ресторанов и других общественных помещений. Оперативность, креативность и комплексный подход в решениях нестандартных задач — основные кредо нашей команды. Создание новой реальности, основанной на Ваших предпочтениях, мечтах и индивидуальности – наша задача, с которой мы успешно справляемся.