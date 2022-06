Авторский дизайн интерьера. Архитектурное проектирование. Авторский надзор. Большой опыт разработки эксклюзивных проектов в разных городах и странах.

Я создаю дома и интерьеры в которых хочется жить, вкладываю душу в каждый свой проект. Все дома, все интерьеры я делаю "как для себя". Мои проекты харАктерные, имеют ярко выраженную индивидуальность. Все свои проекты я стараюсь сделать максимально уютными, функциональными и роскошными. И не важно, будь-то небольшой коттедж, квартира или огромная вилла. Каждый проект имеет очень удобную, комфортную планировку и неповторимый интерьер. Над каждым проектом я работаю индивидуально доводя его до совершенства. За моей спиной огромный опыт объектов, разработанных полностью с нуля. Дом - это место в которое хочется вернуться, в котором каждый человек проводит значительную часть своей жизни. Именно поэтому я уделяю такое пристальное внимание чтобы дом был максимально удобным и комфортным, красивым и уютным. И именно поэтому в мои дома люди возвращаются с большим удовольствием, наслаждаются каждым мгновеньем проведенным там.

Author's interior design. Architectural design. Author's supervision. Extensive experience developing exclusive projects in different cities and countries.

I create houses and interiors in which you want to live, I put my soul into each of my projects. All the houses, all the interiors I do how "for myself." My projects have character, have a pronounced individuality. I try to make all my projects as comfortable, functional and luxurious. It does not matter it is a small cottage, an apartment or a luxury big villa. Each project has a very comfortable layout and unique interior. I work on each project individually, bringing it to perfection. Behind my back is a huge experience of objects developed completely from scratch. Home is a place where you want to return, in which each person spends a significant part of his life. That is why I pay such close attention to the house was the most convenient and comfortable, beautiful and cozy. And that is why people return to my homes with great pleasure, enjoying every moment spent there.