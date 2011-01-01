Год основания | 2011
Выполнено объектов | 191
Построено (м2) | 486000
Компания предоставляет полный спектр услуг в сфере архитектурного проектирования. Мы создаем объекты жилого и общественного назначения, формируем градостроительные концепции, а также разрабатываем интерьерные решения.
Все проекты в портфолио бюро созданы с применением современных технологий BIM-моделирования. Основная работа ведется в программном продукте AUTODESK REVIT.
Бюро имеет все необходимые допуски и лицензии для осуществления архитектурно-строительного проектирования. Осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законами Российской Федерации, отраслевыми нормами и стандартами, природоохранными и противопожарными требованиями.
Сотрудничество с «Архитектурное бюро А2» гарантирует:
• высокое качество проектирования объектов любой степени сложности;
• оптимизацию сроков выполнения проекта;
• применение современных инженерных технологий;
• строгий авторский контроль процесса реализации объектов.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Лахтинский пр-т, 129, лит. Б.
197229 Санкт-Петербург
Россия
+7-9219589285 a2-project.com