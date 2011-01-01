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Архитектурное бюро А2
Архитекторы Санкт-Петербург
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Проекты

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    • АПАРТАМЕНТЫ И ОТЕЛЬ НА ДУНАЙСКОМ ПРОСПЕКТЕ, Архитектурное бюро А2 Архитектурное бюро А2
    АПАРТАМЕНТЫ И ОТЕЛЬ НА ДУНАЙСКОМ ПРОСПЕКТЕ

    Год основания | 2011

    Выполнено объектов | 191 

    Построено (м2) | 486000 

    Компания предоставляет полный спектр услуг в сфере архитектурного проектирования. Мы создаем объекты жилого и общественного назначения, формируем градостроительные концепции, а также разрабатываем интерьерные решения. 

    Все проекты в портфолио бюро созданы с применением современных технологий BIM-моделирования. Основная работа ведется в программном продукте AUTODESK REVIT. 

    Бюро имеет все необходимые допуски и лицензии для осуществления архитектурно-строительного проектирования. Осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законами Российской Федерации, отраслевыми нормами и стандартами, природоохранными и противопожарными требованиями. 

    Сотрудничество с «Архитектурное бюро А2» гарантирует: 

    • высокое качество проектирования объектов любой степени сложности; 

    • оптимизацию сроков выполнения проекта; 

    • применение современных инженерных технологий; 

    • строгий авторский контроль процесса реализации объектов.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Лахтинский пр-т, 129, лит. Б.
    197229 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219589285 a2-project.com

    Отзыв

    Елена Желнина
    около 4 лет назад
    Станислав Солдатов
    Работоспособно, в целом как все требуют раскачки
    больше 4 лет назад
    Denis Gladkih
    Был в нем по делам. Красиво, дела сделать не удалось, пришлось перенести, договоримся на другой день.
    около 2 лет назад
    Показать все отзывы – 3
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