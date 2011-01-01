Год основания | 2011

Выполнено объектов | 191

Построено (м2) | 486000

Компания предоставляет полный спектр услуг в сфере архитектурного проектирования. Мы создаем объекты жилого и общественного назначения, формируем градостроительные концепции, а также разрабатываем интерьерные решения.

Все проекты в портфолио бюро созданы с применением современных технологий BIM-моделирования. Основная работа ведется в программном продукте AUTODESK REVIT.

Бюро имеет все необходимые допуски и лицензии для осуществления архитектурно-строительного проектирования. Осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законами Российской Федерации, отраслевыми нормами и стандартами, природоохранными и противопожарными требованиями.

Сотрудничество с «Архитектурное бюро А2» гарантирует:

• высокое качество проектирования объектов любой степени сложности;

• оптимизацию сроков выполнения проекта;

• применение современных инженерных технологий;

• строгий авторский контроль процесса реализации объектов.