Дизайн балкона – 10 идей, как использовать его с умом

Наличие балкона в квартире – это прекрасная возможность оборудовать еще одну комнату, особенно если метраж не такой уж и большой, а балкон по размеру приличный. Безусловно, балконы в российских квартирах требуют застекления, утепл…

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