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CUBE INTERIOR
Дизайнеры Москва
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн - проект двухкомнатной квартиры 53,5 кв.м. в г. Москве, CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Кухня в скандинавском стиле Белый
    Дизайн - проект двухкомнатной квартиры 53,5 кв.м. в г. Москве, CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Встроенные кухни Белый
    Дизайн - проект двухкомнатной квартиры 53,5 кв.м. в г. Москве, CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Ванная комната в стиле кантри Бежевый
    +18
    Дизайн - проект двухкомнатной квартиры 53,5 кв.м. в г. Москве
    Дизайн - проект однокомнатной квартиры в г. Москве, CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Маленькие кухни Бежевый
    Дизайн - проект однокомнатной квартиры в г. Москве, CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    Дизайн - проект однокомнатной квартиры в г. Москве, CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    +12
    Дизайн - проект однокомнатной квартиры в г. Москве
    Дизайн - проект 1 комнатной квартиры 44 кв.м. в г. Москва, CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Маленькие кухни Бирюзовый
    Дизайн - проект 1 комнатной квартиры 44 кв.м. в г. Москва, CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Встроенные кухни Бирюзовый
    Дизайн - проект 1 комнатной квартиры 44 кв.м. в г. Москва, CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Маленькие кухни
    +13
    Дизайн - проект 1 комнатной квартиры 44 кв.м. в г. Москва
    Дизайн-проект 2 комн. квартиры 61 кв. м. Москва, CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Маленькие кухни Бирюзовый
    Дизайн-проект 2 комн. квартиры 61 кв. м. Москва, CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Маленькие кухни Синий
    Дизайн-проект 2 комн. квартиры 61 кв. м. Москва, CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Кухонные блоки Синий
    +14
    Дизайн-проект 2 комн. квартиры 61 кв. м. Москва
    Кухня - гостиная в Тюмени 23,2 кв.м., CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Гостиная в стиле минимализм Оранжевый
    Кухня - гостиная в Тюмени 23,2 кв.м., CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Гостиная в стиле минимализм Синий
    Кухня - гостиная в Тюмени 23,2 кв.м., CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Кухня в стиле минимализм Оранжевый
    +2
    Кухня - гостиная в Тюмени 23,2 кв.м.
    Спальня в Москве 12,6 кв.м., CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Спальня в скандинавском стиле Синий
    Спальня в Москве 12,6 кв.м., CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Спальня в скандинавском стиле Бежевый
    Спальня в Москве 12,6 кв.м., CUBE INTERIOR CUBE INTERIOR Спальня в скандинавском стиле Эффект древесины
    +1
    Спальня в Москве 12,6 кв.м.
    Показать все 13 проекты

    Проектируем частные, жилые интерьеры. Мы работаем удаленно в Москве и других городах РФ.

    Для удаленной работы вы предоставляете следующие данные:

    План с размерами и фото (мы можем сами провести замеры), план БТИ (не обязательно), заполненная вами анкета с вашими пожеланиями.

    Услуги
    • Дизайн интерьера квартир
    • домов и общественных помещений.
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Казань
    • Сочи
    • Астана
    • Екатеринбург
    • Челябинск
    • Тюмень
    • Сургут
    • Калининград
    • Краснодарский край
    • Ростов -на- дону
    • Севастополь
    • Симферополь.
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    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9324819010 www.instagram.com/homevcube

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