Проектируем частные, жилые интерьеры. Мы работаем удаленно в Москве и других городах РФ.
Для удаленной работы вы предоставляете следующие данные:
План с размерами и фото (мы можем сами провести замеры), план БТИ (не обязательно), заполненная вами анкета с вашими пожеланиями.
- Услуги
- Дизайн интерьера квартир
- домов и общественных помещений.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Казань
- Сочи
- Астана
- Екатеринбург
- Челябинск
- Тюмень
- Сургут
- Калининград
- Краснодарский край
- Ростов -на- дону
- Севастополь
- Симферополь.
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- Адрес
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101000 Москва
Россия
+7-9324819010 www.instagram.com/homevcube