AND28 design space - современное дизайн-пространство, экспозиция которого сформирована по принципу пазла - из объектов сантехники, комплектующих для ванных комнат и культовых предметов интерьера. Среди хедлайнеров - прогрессивные фабрики antoniolupi, Sicis, Cielo, Zucchetti и Magis. Команда высококвалифицированных специалистов продумает и реализует любую задачу по комплектации вашего интерьера.