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AND28
Аксессуары для ванной комнаты Санкт-Петербург
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Отзыв (5)
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Проекты

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    • AND28: необычный шоу-рум сантехники в Петербурге, AND28 AND28 Конференц-центры в стиле минимализм
    AND28: необычный шоу-рум сантехники в Петербурге, AND28 AND28 Конференц-центры в стиле минимализм
    AND28: необычный шоу-рум сантехники в Петербурге, AND28 AND28 Конференц-центры в стиле минимализм
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    AND28: необычный шоу-рум сантехники в Петербурге

    AND28 design space - современное дизайн-пространство, экспозиция которого сформирована по принципу пазла - из объектов сантехники, комплектующих для ванных комнат и культовых предметов интерьера. Среди хедлайнеров - прогрессивные фабрики antoniolupi, Sicis, Cielo, Zucchetti и Magis. Команда высококвалифицированных специалистов продумает и реализует любую задачу по комплектации вашего интерьера.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Вознесенский пр., 28
    ​190031 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8125078822 and28.ru
    Законное владение

    190031, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 28

    Отзыв

    Юлия Алейникова
    5 месяцев назад
    Nikolay Shalashnikov
    Круто
    8 месяцев назад
    Ali Adambek
    много стильный позиций
    около 1 года назад
    Показать все отзывы – 5
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