AND28 design space - современное дизайн-пространство, экспозиция которого сформирована по принципу пазла - из объектов сантехники, комплектующих для ванных комнат и культовых предметов интерьера. Среди хедлайнеров - прогрессивные фабрики antoniolupi, Sicis, Cielo, Zucchetti и Magis. Команда высококвалифицированных специалистов продумает и реализует любую задачу по комплектации вашего интерьера.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Вознесенский пр., 28
190031 Санкт-Петербург
Россия
+7-8125078822 and28.ru
Законное владение
190031, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 28