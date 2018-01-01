Компания ПроСтудио уже более 20 лет выполняет поставки предметов интерьера из Италии и Испании.
Комплектация объектов любой сложности "под ключ" На сегодняшний день компания поставляет продукцию для различных направлений: мебель для дома, контрактная мебель(гостиницы, бары, рестораны, офисы), а также аксессуары(светильники и декор). В 2011 году был создан уникальный ресурс www.italianskaia-mebel.ru, на котором представлено более 20 000 товарных позиций для обустройства любого интерьера.
- Услуги
- Мебель и предметы интерьера
- Регионы обслуживания
- РФ и Москва
- Адрес
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121353 Москва
Россия
+7-4952271299 www.italianskaia-mebel.ru
Законное владение
Москва, Сколковское шоссе 31