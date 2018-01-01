Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Итальянская мебель ПроСтудио
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Люксовая мебель от DV Home Collection, Итальянская мебель ПроСтудио Итальянская мебель ПроСтудио ГостинаяДиваны и кресла
    Люксовая мебель от DV Home Collection, Итальянская мебель ПроСтудио Итальянская мебель ПроСтудио Спальная комната Кровати и изголовья
    Люксовая мебель от DV Home Collection

    Компания ПроСтудио уже более 20 лет выполняет поставки предметов интерьера из Италии и Испании.

    Комплектация объектов любой сложности "под ключ" На сегодняшний день компания поставляет продукцию для различных направлений: мебель для дома, контрактная мебель(гостиницы, бары, рестораны, офисы), а также аксессуары(светильники и декор). В 2011 году был создан уникальный ресурс www.italianskaia-mebel.ru, на котором представлено более 20 000 товарных позиций для обустройства любого интерьера.

    Услуги
    Мебель и предметы интерьера
    Регионы обслуживания
    РФ и Москва
    Адрес
    121353 Москва
    Россия
    +7-4952271299 www.italianskaia-mebel.ru
    Законное владение

    Москва, Сколковское шоссе 31

      Add SEO element