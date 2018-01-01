Компания ПроСтудио уже более 20 лет выполняет поставки предметов интерьера из Италии и Испании.

Комплектация объектов любой сложности "под ключ" На сегодняшний день компания поставляет продукцию для различных направлений: мебель для дома, контрактная мебель(гостиницы, бары, рестораны, офисы), а также аксессуары(светильники и декор). В 2011 году был создан уникальный ресурс www.italianskaia-mebel.ru, на котором представлено более 20 000 товарных позиций для обустройства любого интерьера.