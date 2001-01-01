Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ГалереЯдома
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Компания занимается  разработкой дизайн-проектов жилых и общественных интерьеров с 2001 года  и имеет большой опыт. В  портфолио только реализованные проекты.

    Компания имеет широкие возможности декорирования интерьера авторскими смальтовыми мозаиками, скульптурой, натуральным камнем, литыми изделиями, лепниной, росписью стен

    Услуги
    • профессиональное проектирование
    • дизайн
    • декорирование
    • подбор мебели
    • отделочных материалов
    • авторское сопровождение объекта
    Регионы обслуживания
    Москва, московская область и удалённо-регионы
    Адрес
    109544 Москва
    Россия
    +7-9266136763 www.galereyadoma.com
      Add SEO element