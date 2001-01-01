Компания занимается разработкой дизайн-проектов жилых и общественных интерьеров с 2001 года и имеет большой опыт. В портфолио только реализованные проекты.

Компания имеет широкие возможности декорирования интерьера авторскими смальтовыми мозаиками, скульптурой, натуральным камнем, литыми изделиями, лепниной, росписью стен