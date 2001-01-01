Компания занимается разработкой дизайн-проектов жилых и общественных интерьеров с 2001 года и имеет большой опыт. В портфолио только реализованные проекты.
Компания имеет широкие возможности декорирования интерьера авторскими смальтовыми мозаиками, скульптурой, натуральным камнем, литыми изделиями, лепниной, росписью стен
- Услуги
- профессиональное проектирование
- дизайн
- декорирование
- подбор мебели
- отделочных материалов
- авторское сопровождение объекта
- Регионы обслуживания
- Москва, московская область и удалённо-регионы
- Адрес
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109544 Москва
Россия
+7-9266136763 www.galereyadoma.com