"GUZEV design" - фамильная студия дизайна занимающаяся разработкой дизайна интерьера, экстерьера, ландшафта, мебели и художественной ковки. А также осуществляет "авторский надзор" и ведение проекта "под ключ". Руководителями студии являются дизайнеры Гузев Павел Александрович и Гузева Юлия Сергеевна. Под их началом работают квалифицированные специалисты высокого уровня. Эксклюзивность, технологичность, качество - это критерии при разработке каждого дизайн-проекта. "GUZEV design" сотрудничает с передовыми производителями и поставщиками эксклюзивных ремонтно-строительных материалов, техники и декоративных элементов, что позволяет воплощать проекты высокой сложности. Нашими партнерами являются такие зарекомендовавшие себя на рынке компании как: Viva Deluxe, Галерея интерьера, Design 49, Formerin Italia, Gallery decor, Галерея дизайна, Mega Comfort, Smart Home, Glass-Expo, Oikos, Maxick, Monaco Carpet и многи