Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
guzev design
Дизайнеры Ташкент
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • "GUZEV design" - фамильная студия дизайна занимающаяся разработкой дизайна интерьера, экстерьера, ландшафта, мебели и художественной ковки. А также осуществляет "авторский надзор" и ведение проекта "под ключ". Руководителями студии являются дизайнеры Гузев Павел Александрович и Гузева Юлия Сергеевна. Под их началом работают квалифицированные специалисты высокого уровня. Эксклюзивность, технологичность, качество - это критерии при разработке каждого дизайн-проекта.     "GUZEV design" сотрудничает с передовыми производителями и поставщиками эксклюзивных ремонтно-строительных материалов, техники и декоративных элементов, что позволяет воплощать проекты высокой сложности. Нашими партнерами являются такие зарекомендовавшие себя на рынке компании как: Viva Deluxe, Галерея интерьера, Design 49, Formerin Italia, Gallery decor, Галерея дизайна,  Mega Comfort, Smart Home, Glass-Expo, Oikos, Maxick, Monaco Carpet и многи

    Услуги
    интерьер декор мебель художественная ковка изделия из нержавеющей стали картины шторы
    Регионы обслуживания
    • узбекистан средняя азиа
    • ташкент
    Адрес
    ташкент ул. амира темура 1й проезд дом 6
    100000 Ташкент
    Узбекистан
    +998-974430440 www.guzev.uz

    Отзыв

    Mikhail Kurenkov
    больше 1 года назад
    Madina Djafarova
    около 1 года назад
    Ju Gu
    Супер! Очень классные работы! Команда супер!
    около 3 лет назад
    Показать все отзывы – 8
      Add SEO element