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Порядок способствует преуспеванию. Если вы хотите стать преуспевающими, вам придется научиться окружать себя порядком, а не хаосом. Порядок должен быть во всем, от ведения повседневных дел до домашней обстановки.
Уже достаточно давно, миновало то время,когда на подвесной потолок мы смотрели как на экзотику или на причуду. А равно прошёл и не слишком долгий период, когда из-за избытка и нередко плохого качества подвесные потолки нажили как…
Многие люди стремятся создать в своем доме гламурный и шикарный интерьер, именно жилое пространство может наилучшим образом рассказать о хозяине дома – его страстях, стиле жизни, семье, привычках.