Что нужно учитывать, приступая к монтажу подвесного потолка своими руками?

Уже достаточно давно, миновало то время,когда на подвесной потолок мы смотрели как на экзотику или на причуду. А равно прошёл и не слишком долгий период, когда из-за избытка и нередко плохого качества подвесные потолки нажили как…

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