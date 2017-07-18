Профессиональная разработка и реализация дизайн-проектов.
Tel: 8 (928) 036-41 06 | E-mail: mail@1618room.ru | Web: www.1618room.ru
Создаем интерьеры для жизни и бизнеса. Будь то квартира, частный дом, кафе или ресторан, мы одинаково хорошо разбираемся в специфике проектирования интерьеров таких пространств и используем весь потенциал наших знаний для реализации проекта в том виде в котором он был задуман.
Предоставляем следующие услуги:
-Дизайн Частных и общественных интерьеров
-Подбор материалов, мебели, освещения
-Авторский надзор -Архитектурное проектирование
Все подробности по составу проекта, структуре работы над проектом, авторском надзоре и комплектации вы можете узнать на нашем сайте www.1618room.ru в разделе "Портфель". или по ссылке: http://1618room.ru/projects/category/podrobno-o-pr...
- Услуги
- Дизайн интерьеров жилых и общественных объектов. Авторский надзор и комплектация проектов.
- Регионы обслуживания
- Краснодар
- Краснодарский край
- Москва
- Екатеринбург
- Санкт Петербург
- Адрес
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350000 Краснодар
Россия
+7-9280364106 www.1618room.ru