Профессиональная разработка и реализация дизайн-проектов.

Tel: 8 (928) 036-41 06 | E-mail: mail@1618room.ru | Web: www.1618room.ru

Создаем интерьеры для жизни и бизнеса. Будь то квартира, частный дом, кафе или ресторан, мы одинаково хорошо разбираемся в специфике проектирования интерьеров таких пространств и используем весь потенциал наших знаний для реализации проекта в том виде в котором он был задуман.

Предоставляем следующие услуги:

-Дизайн Частных и общественных интерьеров

-Подбор материалов, мебели, освещения

-Авторский надзор -Архитектурное проектирование

Все подробности по составу проекта, структуре работы над проектом, авторском надзоре и комплектации вы можете узнать на нашем сайте www.1618room.ru в разделе "Портфель". или по ссылке: http://1618room.ru/projects/category/podrobno-o-pr...