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Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 16Проекты (16) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • GB apartment, Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Гостиная в стиле модерн
    GB apartment, Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Гостиная в стиле модерн
    GB apartment, Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Гостиная в стиле модерн
    +15
    GB apartment
    А16 House , Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Гостиная в стиле минимализм
    А16 House , Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Гостиная в стиле минимализм
    А16 House , Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Кухня в стиле минимализм
    +17
    А16 House
    Ресторан "Кинза", Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан "Кинза", Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Конференц-центры в эклектичном стиле
    Ресторан "Кинза", Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Конференц-центры в эклектичном стиле
    +12
    Ресторан "Кинза"
    Санузел для ресторана , Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Конференц-центры в стиле лофт
    Санузел для ресторана , Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Конференц-центры в стиле лофт
    Санузел для ресторана , Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Конференц-центры в стиле лофт
    +4
    Санузел для ресторана
    Квартира в жк "Wine House", Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Гостиная в стиле модерн
    Квартира в жк "Wine House", Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Гостиная в стиле модерн
    Квартира в жк "Wine House", Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Гостиная в стиле модерн
    +16
    Квартира в жк "Wine House"
    Квартира в жк "Одесский", Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Гостиная в классическом стиле
    Квартира в жк "Одесский", Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Гостиная в классическом стиле
    Квартира в жк "Одесский", Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Гостиная в классическом стиле
    +14
    Квартира в жк "Одесский"
    Показать все 16 проекты

    Профессиональная разработка и реализация дизайн-проектов.
    Tel: 8 (928) 036-41 06 | E-mail: mail@1618room.ru | Web: www.1618room.ru

    Создаем интерьеры для жизни и бизнеса. Будь то квартира, частный дом, кафе или ресторан, мы одинаково хорошо разбираемся в специфике проектирования интерьеров таких пространств и используем весь потенциал наших знаний для реализации проекта в том виде в котором он был задуман.

    Предоставляем следующие услуги:

    -Дизайн Частных и общественных интерьеров 

    -Подбор материалов, мебели, освещения 

    -Авторский надзор -Архитектурное проектирование

    Все подробности по составу проекта, структуре работы над проектом, авторском надзоре и комплектации вы можете узнать на нашем сайте www.1618room.ru в разделе "Портфель". или по ссылке: http://1618room.ru/projects/category/podrobno-o-pr...

    Услуги
    Дизайн интерьеров жилых и общественных объектов. Авторский надзор и комплектация проектов.
    Регионы обслуживания
    • Краснодар
    • Краснодарский край
    • Москва
    • Екатеринбург
    • Санкт Петербург
    Адрес
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9280364106 www.1618room.ru

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