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Салон дизайнерской мебели «Линия»
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Офис в Москва-Сити, Салон дизайнерской мебели «Линия» Салон дизайнерской мебели «Линия»
    Офис в Москва-Сити, Салон дизайнерской мебели «Линия» Салон дизайнерской мебели «Линия»
    Офис в Москва-Сити, Салон дизайнерской мебели «Линия» Салон дизайнерской мебели «Линия»
    +5
    Офис в Москва-Сити
    Ресторан Кайфын, Салон дизайнерской мебели «Линия» Салон дизайнерской мебели «Линия» Серый
    Ресторан Кайфын, Салон дизайнерской мебели «Линия» Салон дизайнерской мебели «Линия» Серый
    Ресторан Кайфын, Салон дизайнерской мебели «Линия» Салон дизайнерской мебели «Линия» Серый
    +3
    Ресторан Кайфын

    Салон «Линия», представляет мебель премиум-класса от известных архитекторов и дизайнеров. Сотрудники компании быстро и качественно продумают для вас интерьер в любом стиле, который вам понравится.                    
    Мы подберем мебель, освещение, текстиль и аксессуары                     Привезём и смонтируем всё на объекте в кратчайшие сроки                     Партнеры-фабрики с мировыми именами, дают возможность поставить в интерьер не только предметы из стандартных коллекций, но и изготовить нестандартные изделия по чертежам с высоким качеством, придав вашему дому неповторимый и изысканный стиль.

    Услуги
    • Оптовая и розничная продажа мебели и предметов интерьера
    • спальни
    • столовые
    • кухни
    • гостиные
    • домашние кабинеты
    • мягкая мебель
    • предметы интерьера
    • свет
    • аксессуары
    • доставка
    • Показать все 11 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    улица Погодинская, дом 4
    119121 Москва
    Россия
    +7-4995507088 linesalon.com

    Отзыв

    Екатерина Волконская
    9 месяцев назад
    Серж Ревюк
    Если ткань нужна для интерьера то только в этот магазин!!!
    около 1 года назад
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