Салон «Линия», представляет мебель премиум-класса от известных архитекторов и дизайнеров. Сотрудники компании быстро и качественно продумают для вас интерьер в любом стиле, который вам понравится.

Мы подберем мебель, освещение, текстиль и аксессуары Привезём и смонтируем всё на объекте в кратчайшие сроки Партнеры-фабрики с мировыми именами, дают возможность поставить в интерьер не только предметы из стандартных коллекций, но и изготовить нестандартные изделия по чертежам с высоким качеством, придав вашему дому неповторимый и изысканный стиль.