Салон «Линия», представляет мебель премиум-класса от известных архитекторов и дизайнеров. Сотрудники компании быстро и качественно продумают для вас интерьер в любом стиле, который вам понравится.
Мы подберем мебель, освещение, текстиль и аксессуары Привезём и смонтируем всё на объекте в кратчайшие сроки Партнеры-фабрики с мировыми именами, дают возможность поставить в интерьер не только предметы из стандартных коллекций, но и изготовить нестандартные изделия по чертежам с высоким качеством, придав вашему дому неповторимый и изысканный стиль.
- Услуги
- Оптовая и розничная продажа мебели и предметов интерьера
- спальни
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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улица Погодинская, дом 4
119121 Москва
Россия
+7-4995507088 linesalon.com