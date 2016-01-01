Помимо основной проектной деятельности по профилю,наша студия занимается переделыванием уже готовых проектов, где архитекторы не сильно вдаются в мелкие бытовые подробности внутренней жизни клиента. Формируя общее планировочное решение, многие из них просто «врисовывают» в план здания некий прямоугольник определенной квадратуры. Здесь будет кухня, а тут гостиная…. Мы же поступаем несколько иначе: разрабатывая общий объем, сразу продумываем композицию кухни, поскольку предметы кухонного гарнитура напрямую влияют на параметры помещения. На этапе дизайна интерьеров мы часто сталкиваемся с тем, что заказчик хочет пароконвектомат, большой двойной холодильник, вытяжку и много чего ещё. Однако объем помещения уже сформирован до нас архитектором, и желания клиента раздвигают стены, которые мы раздвинуть, увы, не в силах. Чтобы не допустить подобного, в ходе проектирования мы мучаем клиента составлением подробного технического задания, бесконечно изучая все мелочи, дабы выдать качественный проект для жизни конкретного человека или семьи. Как дизайнеры, мы создаем архитектурное решение изнутри, не забывая, разумеется, о внешнем облике здания.На начальной стадии я разрабатываю концепцию и, по большей части, курирую проекты сотрудников. Ключевую роль в общем объеме работ выполняет главный дизайнер студии Ксения Ступко и десять наших сотрудников. Созданный эскиз передаем инженеру-конструктору, который выполняет свою часть работы. После успешно строим дом. Более того, обращаясь к нам, заказчик получает комплексную услугу — Bon Ton курирует работу строителей и субподрядчиков, отвечающих за канализацию, электропроводку, кондиционирование и прочее.Нам зачастую приходится выполнять функции прораба, технадзора и архитектора в одном лице. Ведь со временем мы заходим на тот же объект уже для внутренней отделки, а все инженерные коммуникации впоследствии влияют на интерьер. В силу того что с большинством наших клиентов работаем над оформлением частных интерьеров, мы позиционируем себя как архитекторы прежде всего жилых домов. У нас накопился определенный опыт формирования внутреннего жилого пространства в плане его удобства, функциональности. А это напрямую отражает внешнюю часть. Всё взаимосвязано. Приходят клиенты и с офисами. Сложность в том, что коммерческие здания чаще всего зажаты в определенный прямоугольник либо квадрат небольшого земельного участка, и задача застройщика — задействовать максимум земли. Возможность построить на такой площади что-то сложное стремится к нулю — это будет «коробка», эстетическая функция которой может быть выражена только фасадом. Даже консольные вылеты не сделаешь — есть ограничения по строительным нормам. Возможностей творить с офисами в городских рамках практически нет, поэтому в Краснодаре этот вид архитектуры однообразен. Мы и в этих условиях стараемся предлагать оригинальные решения. У нас есть опыт, приобретенный в общении со строителями в ходе реализации проектов. Плюс понятия, скажем так, общего инженерного толка — допустим, перекрытие длиной шесть метров от колонны до колонны может быть цельно-бетонным без ригеля. Все подобные вопросы, встречающиеся на нашем пути в процессе проектирования, мы решаем с инженером-конструктором. Это нормальная практика. То же самое касается, к примеру, новых теплоизоляционных материалов. Встречаемся с технологами компании-изготовителя и просим объяснить все технические детали. В частном проектировании меньше сложных расчетных схем, хотя, безусловно, это не снимает с нас ответственности. Нас всегда подстрахует профессиональный инженер-конструктор, предложив верное техническое решение в случае нашей проектной ошибки. Bon Ton движется поэтапно. Мы намеренно влезаем в суперсложные проекты, расширяя рамки ,понятных нашим прорабам и инженерам, технологических возможностей.