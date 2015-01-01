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V2 ARCHITECTS
Дизайнеры интерьера Новосибирск
Обзор 4Проекты (4) 1Книги идей (1)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Bulvar M, V2 ARCHITECTS V2 ARCHITECTS Гостиная в средиземноморском стиле
    Bulvar M, V2 ARCHITECTS V2 ARCHITECTS Гостиная в средиземноморском стиле
    Bulvar M, V2 ARCHITECTS V2 ARCHITECTS Гостиная в средиземноморском стиле
    Bulvar M
    Kaskad, V2 ARCHITECTS V2 ARCHITECTS Гостиная в стиле минимализм
    Kaskad, V2 ARCHITECTS V2 ARCHITECTS Гостиная в стиле минимализм
    Kaskad, V2 ARCHITECTS V2 ARCHITECTS Гостиная в стиле минимализм
    +6
    Kaskad
    Klever Loft, V2 ARCHITECTS V2 ARCHITECTS Гостиная в стиле лофт Дерево Серый
    Klever Loft, V2 ARCHITECTS V2 ARCHITECTS Гостиная в стиле лофт
    Klever Loft, V2 ARCHITECTS V2 ARCHITECTS Гостиная в стиле лофт
    +6
    Klever Loft
    LoFT HOME, V2 ARCHITECTS V2 ARCHITECTS Гостиная в стиле лофт
    LoFT HOME, V2 ARCHITECTS V2 ARCHITECTS Гостиная в стиле лофт
    LoFT HOME, V2 ARCHITECTS V2 ARCHITECTS Гостиная в стиле лофт
    +7
    LoFT HOME

    ▶ Член Европейской Школы Дизайна в 2019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

    ▶ Онлайн отслеживание бюджета и дизайн проекта.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

    ▶ Создание только стильных и уютных интерьеров⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

    ▶ Детализированные проекты с разработкой схем мебели⠀⠀⠀⠀⠀

    ▶ Только проверенные поставщики и строители⠀⠀


    МЫ решили объединить талантливых людей в сфере дизайна интерьера в Новосибирске и создать  СТУДИЮ ДИЗАЙНА.

    ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ в команде.

    У нас одна цель, создавать стильные продуманные интерьеры с подробнейшими чертежами. Все до мелочи. Сопровождать каждый проект до открытия бутылки шампанского в новой квартире.Повышать ваш жизненный статус за счет уникального дизайна вашей квартиры. Повышать стоимость вашей недвижимости. 

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Комплектация
    • Авторский надзор
    • Декорирование
    Регионы обслуживания
    Новосибирск
    Награды компании
    • ☑ Член Европейской Школы Дизайна в 2019
    • ☑ Финалист конкурса 3D проекты интерьеров в стиле лофт 2016
    • ☑ Финалист конкурса Камины Dimplex Cassette 500 2016
    • ☑ Финалист конкурса Знаковый элемент ЛОФТА 2017
    • ☑ Финалист конкурса Лучшее – Детям декабрь 2017
    • ☑ Финалист конкурса Объективность внутри 2015 2015
    Адрес
    Кирова, 32
    630001 Новосибирск
    Россия
    +7-9137999762 v2interior.ru

    Отзыв

    eniklelik001
    Очень переживала, когда выбирала дизайнера, что не получится найти общий язык с дизайнером. Хороших дизайнеров много, но те, кто понимают тебя - мало. Артем и его команда относятся к таким студиям. Выслушали...очень было приятно с ними было. Превосходный дизайн, и главное для меня (как человека, не понимающего ничего в чертежах) сделали подробный проект, очень понятный. И всегда на связи Артем...после проекта всегда помогает. Спасибо ребята!!! Рекомендую вас всем своим знакомым...
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Май 2019
    Редактировать
    Olga Enikeeva
    Очень переживала, когда выбирала дизайнера, что не получится найти общий язык с дизайнером. Хороших дизайнеров много, но те, кто понимают тебя - мало. Артем и его команда относятся к таким студиям. Выслушали...очень было приятно с ними было. Превосходный дизайн, и главное для меня (как человека, не понимающего ничего в чертежах) сделали подробный проект, очень понятный. И всегда на связи Артем...после проекта всегда помогает. Спасибо ребята!!! Рекомендую вас всем своим знакомым...
    больше 2 лет назад
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