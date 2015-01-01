▶ Член Европейской Школы Дизайна в 2019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▶ Онлайн отслеживание бюджета и дизайн проекта.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▶ Создание только стильных и уютных интерьеров⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▶ Детализированные проекты с разработкой схем мебели⠀⠀⠀⠀⠀
▶ Только проверенные поставщики и строители⠀⠀
МЫ решили объединить талантливых людей в сфере дизайна интерьера в Новосибирске и создать СТУДИЮ ДИЗАЙНА.
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ в команде.
У нас одна цель, создавать стильные продуманные интерьеры с подробнейшими чертежами. Все до мелочи. Сопровождать каждый проект до открытия бутылки шампанского в новой квартире.Повышать ваш жизненный статус за счет уникального дизайна вашей квартиры. Повышать стоимость вашей недвижимости.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Комплектация
- Авторский надзор
- Декорирование
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- Награды компании
- ☑ Член Европейской Школы Дизайна в 2019
- ☑ Финалист конкурса
3D проекты интерьеров в стиле лофт2016
- ☑ Финалист конкурса
Камины Dimplex Cassette 5002016
- ☑ Финалист конкурса
Знаковый элемент ЛОФТА2017
- ☑ Финалист конкурса
Лучшее – Детямдекабрь 2017
- ☑ Финалист конкурса
Объективность внутри 20152015
- Адрес
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Кирова, 32
630001 Новосибирск
Россия
+7-9137999762 v2interior.ru