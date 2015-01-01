▶ Член Европейской Школы Дизайна в 2019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

▶ Онлайн отслеживание бюджета и дизайн проекта.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

▶ Создание только стильных и уютных интерьеров⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

▶ Детализированные проекты с разработкой схем мебели⠀⠀⠀⠀⠀

▶ Только проверенные поставщики и строители⠀⠀





МЫ решили объединить талантливых людей в сфере дизайна интерьера в Новосибирске и создать СТУДИЮ ДИЗАЙНА.

ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ в команде.

У нас одна цель, создавать стильные продуманные интерьеры с подробнейшими чертежами. Все до мелочи. Сопровождать каждый проект до открытия бутылки шампанского в новой квартире.Повышать ваш жизненный статус за счет уникального дизайна вашей квартиры. Повышать стоимость вашей недвижимости.