Опыт работы более 10 лет от строительства торговых
центров до частных интерьеров. Работаю в различных регионах страны
"Мода в дизайне интерьеров – это интерьер собственного стиля и вкуса"
- Услуги
- Дизайн интерьера
- дизайн проект частных домов
- дизайн интерьера офиса
- кафе
- ресторана
- салона
- Регионы обслуживания
- Европейский Союз
- РФ
- ОАЭ
- Красноярск
- Награды компании
- Диплом ВК
Красноярская ярмарка, 2009г., Диплом
II Региональная выставка, 2010г., Диплом фестиваль интерьера
Малые кварталы, 2014г., Сертификат международного он-лайн проекта
PinWin4 сезон- финалист, Диплом международной ассоциации дизайнеров
Vatikam– 1 место, 2015г.
- Адрес
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Авиаторов
660077 Красноярск
Россия
+7-9029900956 agtanni.wix.com/agtanni