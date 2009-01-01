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Art Group <q>Tanni</q>
Дизайнеры интерьера Красноярск
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Москва_стандартная планировка, Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni'
    Москва_стандартная планировка, Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni'
    Москва_стандартная планировка, Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni'
    +26
    Москва_стандартная планировка
    Бутик отель, Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni' Конференц-центры в стиле модерн
    Бутик отель, Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni' Конференц-центры в стиле модерн
    Бутик отель, Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni' Конференц-центры в стиле модерн
    +62
    Бутик отель
    Частный дом, Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni' Ванная комната в стиле модерн
    Частный дом, Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni' Ванная комната в стиле модерн
    Частный дом, Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni' Ванная комната в стиле модерн
    +105
    Частный дом
    Лунный свет, Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni' Ванная комната в стиле минимализм
    Лунный свет, Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni' Ванная комната в стиле минимализм
    Лунный свет, Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni' Ванная комната в стиле минимализм
    +20
    Лунный свет
    Детская комната , Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni' Детская комната в стиле модерн
    Детская комната , Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni' Детская комната в стиле модерн
    Детская комната , Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni' Детская комната в стиле модерн
    +1
    Детская комната

    Опыт работы более 10 лет от строительства торговых

    центров до частных интерьеров. Работаю в различных регионах страны

    "Мода в дизайне интерьеров – это интерьер собственного стиля и вкуса"

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • дизайн проект частных домов
    • дизайн интерьера офиса
    • кафе
    • ресторана
    • салона
    Регионы обслуживания
    • Европейский Союз
    • РФ
    • ОАЭ
    • Красноярск
    Награды компании
    Диплом ВК Красноярская ярмарка, 2009г., Диплом II Региональная выставка, 2010г., Диплом фестиваль интерьера Малые кварталы, 2014г., Сертификат международного он-лайн проекта PinWin 4 сезон- финалист, Диплом международной ассоциации дизайнеров Vatikam – 1 место, 2015г.
    Адрес
    Авиаторов
    660077 Красноярск
    Россия
    +7-9029900956 agtanni.wix.com/agtanni
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