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Хаус-Строй
Строители Санкт-Петербург
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Отзыв (14)
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    • "Хаус-Строй" - загородное строительство в СПБ и Ленобласти, - строим коттеджи, дачи, бани из бруса, каркасные дома. Строительство выполняется "под ключ" - укладываем фундамент, выполняем проектирование, делаем отделку. Собственное производство, позволяет получать материал высокого качества для нового жилья. Официальная гарантия на услуги, сроки которой прописываются в договоре. При заказе строительства дачи у фирмы "Хаус-Строй" вы получите в подарок металлочерепицу + бесплатный монтаж дверных и оконных роек! Множество семей приобрело комфортное и уютное жильё в результате сотрудничества с нашей компанией.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    пр. Испытателей 39, БЦ Миллер, 3-й этаж, офис №7
    197227 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8122411220 house-stroy.ru

    Отзыв

    Дмитрий Прошкин
    Баня из бруса вышла просто фантастическая. Можно подумать, что приехал в пятизвездочную русскую баню.
    8 месяцев назад
    Соня Щербинина
    Очень мечтали о хорошей теплой бане, и чтобы выглядела современно. Спасибо Артуру, подобрал то, что нужно.
    8 месяцев назад
    Александр Мухин
    Понравилось, что материалы привозят максимально качественные, не пытаются как - то сэкономить на заказчике. Поэтому и результат хороший.
    7 месяцев назад
    Показать все отзывы – 14
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