"Хаус-Строй" - загородное строительство в СПБ и Ленобласти, - строим коттеджи, дачи, бани из бруса, каркасные дома. Строительство выполняется "под ключ" - укладываем фундамент, выполняем проектирование, делаем отделку. Собственное производство, позволяет получать материал высокого качества для нового жилья. Официальная гарантия на услуги, сроки которой прописываются в договоре. При заказе строительства дачи у фирмы "Хаус-Строй" вы получите в подарок металлочерепицу + бесплатный монтаж дверных и оконных роек! Множество семей приобрело комфортное и уютное жильё в результате сотрудничества с нашей компанией.