"Хаус-Строй" - загородное строительство в СПБ и Ленобласти, - строим коттеджи, дачи, бани из бруса, каркасные дома. Строительство выполняется "под ключ" - укладываем фундамент, выполняем проектирование, делаем отделку. Собственное производство, позволяет получать материал высокого качества для нового жилья. Официальная гарантия на услуги, сроки которой прописываются в договоре. При заказе строительства дачи у фирмы "Хаус-Строй" вы получите в подарок металлочерепицу + бесплатный монтаж дверных и оконных роек! Множество семей приобрело комфортное и уютное жильё в результате сотрудничества с нашей компанией.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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пр. Испытателей 39, БЦ Миллер, 3-й этаж, офис №7
197227 Санкт-Петербург
Россия
+7-8122411220 house-stroy.ru