Полный спектр услуг от первой концепции, до полной реализации
Перечень услуг:
Дизайн-проект – очень важная часть. При создании дизайн-проекта мы создаем полный сборник всей информации по техническим и эстетическим узлам помещений. Состав конечного проекта может быть немного разным в зависимости от его сложности и наличии тех или иных пунктов. Перечислю все:
- обмерный план (существующее положение)
- план демонтажа (в случае перепланировки)
- кладочный план или план монтажа
- план после перепланировки- план пола с указанием типов материалов
- план потолочных конструкций (если предусматриваются уровни)
- план привязки светильников- план привязки светильников к выключателям (сценарий освещения)
- план расположения розеток, выключателей и слаботочных сетей
- план сантехники
- схема вентиляции и/или кондиционирования
- развертки по всем помещениям
- раскладка плитки
- 3д эскизы- схемы и чертежи мебели изготавливаемой на заказ
- схемы и чертежи сложных или не стандартных узлов конструкций (могут быть указаны на листах выше если позволяет место на листе)- ведомость отделочных материалов⠀
Комплектация - большая спецификация по всем позициям, касающимся интерьера, в которой указано от 1 до 3х вариантов цены, название поставщика, адреса, количество и наша рекомендация. Так же комплектация это контроль изготовления, сроков поставки и своевременность заказа.⠀
Авторский надзор: это контроль отделочных работ на соответствие с проектом - решение всех вопросов со строительной бригадой, выезды на объект, внесение изменений в проектную документацию, если появились непредвиденные обстоятельства.
- Услуги
- Дизайн проект интерьера
- комплектация
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Ул. Фёдорова, 1а
454000 Челябинск
Россия
+7-9517803106 instagram.com/designnika