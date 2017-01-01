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DesignNika
Дизайнеры интерьера Челябинск
Обзор 137Проекты (137) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Просторная кухня-гостиная, DesignNika DesignNika Гостиная в классическом стиле
    Просторная кухня-гостиная, DesignNika DesignNika Гостиная в классическом стиле
    Просторная кухня-гостиная, DesignNika DesignNika Гостиная в классическом стиле
    +12
    Просторная кухня-гостиная
    Мастер-спальня для мальчика, DesignNika DesignNika Главная спальня
    Мастер-спальня для мальчика, DesignNika DesignNika Главная спальня
    Мастер-спальня для мальчика, DesignNika DesignNika Главная спальня
    +12
    Мастер-спальня для мальчика
    Винная комната, DesignNika DesignNika Винный погреб в классическом стиле
    Винная комната, DesignNika DesignNika Винный погреб в классическом стиле
    Винная комната, DesignNika DesignNika Винный погреб в классическом стиле
    +3
    Винная комната
    Кинозал, DesignNika DesignNika Гостиная в классическом стиле
    Кинозал, DesignNika DesignNika Гостиная в классическом стиле
    Кинозал, DesignNika DesignNika Гостиная в классическом стиле
    +7
    Кинозал
    Спа-зона в коттедже , DesignNika DesignNika Спа в классическом стиле
    Спа-зона в коттедже , DesignNika DesignNika Спа в классическом стиле
    Спа-зона в коттедже , DesignNika DesignNika Спа в классическом стиле
    +19
    Спа-зона в коттедже
    Сан.узел для мальчиков, DesignNika DesignNika Ванная комната в скандинавском стиле
    Сан.узел для мальчиков, DesignNika DesignNika Ванная комната в скандинавском стиле
    Сан.узел для мальчиков, DesignNika DesignNika Ванная комната в скандинавском стиле
    +4
    Сан.узел для мальчиков
    Показать все 137 проекты

    Полный спектр услуг от первой концепции, до полной реализации

    Перечень услуг:

    Дизайн-проект – очень важная часть. При создании дизайн-проекта мы создаем полный сборник всей информации по техническим и эстетическим узлам помещений. Состав конечного проекта может быть немного разным в зависимости от его сложности и наличии тех или иных пунктов. Перечислю все:

    - обмерный план (существующее положение)

    - план демонтажа (в случае перепланировки)

    - кладочный план или план монтажа

    - план после перепланировки- план пола с указанием типов материалов

    - план потолочных конструкций (если предусматриваются уровни)

    - план привязки светильников- план привязки светильников к выключателям (сценарий освещения)

    - план расположения розеток, выключателей и слаботочных сетей

    - план сантехники

    - схема вентиляции и/или кондиционирования

    - развертки по всем помещениям

    - раскладка плитки

    - 3д эскизы- схемы и чертежи мебели изготавливаемой на заказ

    - схемы и чертежи сложных или не стандартных узлов конструкций (могут быть указаны на листах выше если позволяет место на листе)- ведомость отделочных материалов⠀

    Комплектация - большая спецификация по всем позициям, касающимся интерьера, в которой указано от 1 до 3х вариантов цены, название поставщика, адреса, количество и наша рекомендация. Так же комплектация это контроль изготовления, сроков поставки и своевременность заказа.⠀

    Авторский надзор: это контроль отделочных работ на соответствие с проектом - решение всех вопросов со строительной бригадой, выезды на объект, внесение изменений в проектную документацию, если появились непредвиденные обстоятельства.

    Услуги
    • Дизайн проект интерьера
    • комплектация
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Ул. Фёдорова, 1а
    454000 Челябинск
    Россия
    +7-9517803106 instagram.com/designnika

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