Полный спектр услуг от первой концепции, до полной реализации

Перечень услуг:

Дизайн-проект – очень важная часть. При создании дизайн-проекта мы создаем полный сборник всей информации по техническим и эстетическим узлам помещений. Состав конечного проекта может быть немного разным в зависимости от его сложности и наличии тех или иных пунктов. Перечислю все:

- обмерный план (существующее положение)

- план демонтажа (в случае перепланировки)

- кладочный план или план монтажа

- план после перепланировки- план пола с указанием типов материалов

- план потолочных конструкций (если предусматриваются уровни)

- план привязки светильников- план привязки светильников к выключателям (сценарий освещения)

- план расположения розеток, выключателей и слаботочных сетей

- план сантехники

- схема вентиляции и/или кондиционирования

- развертки по всем помещениям

- раскладка плитки

- 3д эскизы- схемы и чертежи мебели изготавливаемой на заказ

- схемы и чертежи сложных или не стандартных узлов конструкций (могут быть указаны на листах выше если позволяет место на листе)- ведомость отделочных материалов⠀

Комплектация - большая спецификация по всем позициям, касающимся интерьера, в которой указано от 1 до 3х вариантов цены, название поставщика, адреса, количество и наша рекомендация. Так же комплектация это контроль изготовления, сроков поставки и своевременность заказа.⠀

Авторский надзор: это контроль отделочных работ на соответствие с проектом - решение всех вопросов со строительной бригадой, выезды на объект, внесение изменений в проектную документацию, если появились непредвиденные обстоятельства.