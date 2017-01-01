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Geometrix Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
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    • Skolkovo, Geometrix Design Geometrix Design Гостиная в стиле лофт
    Skolkovo, Geometrix Design Geometrix Design Гостиная в стиле лофт
    Skolkovo, Geometrix Design Geometrix Design Гостиная в стиле лофт
    +17
    Skolkovo
    Мосфильмовская, Geometrix Design Geometrix Design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Мосфильмовская, Geometrix Design Geometrix Design Столовая комната в эклектичном стиле
    Мосфильмовская, Geometrix Design Geometrix Design Гостиные в эклектичном стиле
    +32
    Мосфильмовская
    Кутузовская Ривьера II, Geometrix Design Geometrix Design Гостиная в стиле модерн
    Кутузовская Ривьера II, Geometrix Design Geometrix Design Гостиная в стиле модерн
    Кутузовская Ривьера II, Geometrix Design Geometrix Design Гостиная в стиле модерн
    +27
    Кутузовская Ривьера II
    Wellhouse, Geometrix Design Geometrix Design Гостиные в эклектичном стиле
    Wellhouse, Geometrix Design Geometrix Design Гостиные в эклектичном стиле
    Wellhouse, Geometrix Design Geometrix Design Гостиные в эклектичном стиле
    +28
    Wellhouse
    Кутузовская Ривьера I, Geometrix Design Geometrix Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Кутузовская Ривьера I, Geometrix Design Geometrix Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Кутузовская Ривьера I, Geometrix Design Geometrix Design Гостиная в стиле модерн
    +14
    Кутузовская Ривьера I
    Доминион, Geometrix Design Geometrix Design Кухня в стиле модерн
    Доминион, Geometrix Design Geometrix Design Кухня в стиле модерн
    Доминион, Geometrix Design Geometrix Design Гостиная в стиле модерн
    +14
    Доминион
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    Geometrix Design — это мы, Элен и Майкл — двое дизайнеров, страстно влюбленных в свое дело. Более тринадцати лет мы занимаемся разработкой интерьеров, и вот уже 8 лет делаем это вместе.

    Среди наших проектов: квартиры и загородные дома, офисы и бары, рестораны и кафе, лофты и пентхаусы. Казалось бы, нас трудно чем-то удивить. Но каждый день мы открываем новые грани в своей работе. Свою любовь к делу мы стремимся передать и нашим клиентам, вложив все свои знания и опыт в создание их дома, офиса или другого пространства для жизни. Каждый новый проект в Geometrix Design начинается... с чашки ароматного чая или бодрящего кофе. Так, за разговором, мы из множества путей и вариантов выбираем тот единственный, который будет отвечать всем ожиданиям клиента.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    • – Победитель PinWin: Проект Well House стал победителем в номинации Стена из шпона
    • – Modern Design: Проект в Сколково вошёл в коллекцию лучших современных интерьеров 2017 и попал на обложку журнала
    • – Международная премия International Property Awards: Проект шоурума натурального и искусственного камня стал лучшим в Европе в номинации Retail Interior
    • – Interni Awards 2017: Проект стал победителем в номинации Инновационные технологии в современном интерьере
    • – Конкурс Эко-сознание мегаполиса: Сразу 2 проекта стали лауреатами премии Эко-сознание мегаполиса
    • – Interia Awards 2016: Лауреаты одной из самых престижных премий в области дизайна интерьеров с проектом Сколково в номинации Квартиры до 150 кв.м.
    • – Победитель PinWin: Проект Сколково стал победителем в номинации Современный интерьер с Vitra
    • – Конкурс Schneider Electric: Проект Сколково стал победителем в федеральном конкурсе от Schneider Electric
    • – Salon: Проект квартиры в ЖК Аксиома опубликован в журнале Salon
    • – Interia Awards: Номинанты одной из самых престижных премий в области дизайна интерьеров с проектами
    • Показать все 10 награды
    Адрес
    Новаторов 7ак2
    119772 Москва
    Россия
    +7-4956468598 geometrix.ru

    Отзыв

    Анастасия Чебаненко
    около 3 лет назад
    Лидия Карасева
    больше 3 лет назад
    Predrag Stevic
    больше 8 лет назад
    Показать все отзывы – 3
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