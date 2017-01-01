Geometrix Design — это мы, Элен и Майкл — двое дизайнеров, страстно влюбленных в свое дело. Более тринадцати лет мы занимаемся разработкой интерьеров, и вот уже 8 лет делаем это вместе.
Среди наших проектов: квартиры и загородные дома, офисы и бары, рестораны и кафе, лофты и пентхаусы. Казалось бы, нас трудно чем-то удивить. Но каждый день мы открываем новые грани в своей работе. Свою любовь к делу мы стремимся передать и нашим клиентам, вложив все свои знания и опыт в создание их дома, офиса или другого пространства для жизни. Каждый новый проект в Geometrix Design начинается... с чашки ароматного чая или бодрящего кофе. Так, за разговором, мы из множества путей и вариантов выбираем тот единственный, который будет отвечать всем ожиданиям клиента.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- – Победитель PinWin: Проект
Well Houseстал победителем в номинации
Стена из шпона
- – Modern Design: Проект в Сколково вошёл в коллекцию лучших современных интерьеров 2017 и попал на обложку журнала
- – Международная премия
International Property Awards: Проект шоурума натурального и искусственного камня стал лучшим в Европе в номинации
Retail Interior
- – Interni Awards 2017: Проект стал победителем в номинации
Инновационные технологии в современном интерьере
- – Конкурс
Эко-сознание мегаполиса: Сразу 2 проекта стали лауреатами премии
Эко-сознание мегаполиса
- – Interia Awards 2016: Лауреаты одной из самых престижных премий в области дизайна интерьеров с проектом
Сколковов номинации
Квартиры до 150 кв.м.
- – Победитель PinWin: Проект
Сколковостал победителем в номинации
Современный интерьер с Vitra
- – Конкурс Schneider Electric: Проект
Сколковостал победителем в федеральном конкурсе от Schneider Electric
- – Salon: Проект квартиры в ЖК Аксиома опубликован в журнале Salon
- – Interia Awards: Номинанты одной из самых престижных премий в области дизайна интерьеров с проектами
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- – Победитель PinWin: Проект
- Адрес
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Новаторов 7ак2
119772 Москва
Россия
+7-4956468598 geometrix.ru