Geometrix Design — это мы, Элен и Майкл — двое дизайнеров, страстно влюбленных в свое дело. Более тринадцати лет мы занимаемся разработкой интерьеров, и вот уже 8 лет делаем это вместе.

Среди наших проектов: квартиры и загородные дома, офисы и бары, рестораны и кафе, лофты и пентхаусы. Казалось бы, нас трудно чем-то удивить. Но каждый день мы открываем новые грани в своей работе. Свою любовь к делу мы стремимся передать и нашим клиентам, вложив все свои знания и опыт в создание их дома, офиса или другого пространства для жизни. Каждый новый проект в Geometrix Design начинается... с чашки ароматного чая или бодрящего кофе. Так, за разговором, мы из множества путей и вариантов выбираем тот единственный, который будет отвечать всем ожиданиям клиента.