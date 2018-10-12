Основная задача – предать угрюмым бетонным коробкам индивидуальный , неповторимый, созданный непосредственно под потребности каждого заказчика. Дизайн-проект : будь -то городская квартира студия, дизайн загородного дома, современный интерьер квартиры или офисное помещение и др..

Я помогаю воплотить в жизнь самые дерзкие идеи, которые ещё недавно казались просто фантастикой.