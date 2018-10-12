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YZ-design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Гардеробная, YZ-design YZ-design Гардеробная в стиле модерн ДСП Бежевый
    Гардеробная, YZ-design YZ-design Гардеробная в стиле минимализм ДСП Бежевый
    Гардеробная, YZ-design YZ-design Гардеробная в стиле минимализм ДСП Бежевый
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    Гардеробная
    Дизайн квартиры в ЖК Вишневый сад, YZ-design YZ-design Спальни для мальчиков ДСП Зеленый
    Дизайн квартиры в ЖК Вишневый сад, YZ-design YZ-design Спальни для мальчиков МДФ Зеленый
    Дизайн квартиры в ЖК Вишневый сад, YZ-design YZ-design Ванная комната в стиле модерн Керамика Металлический / Серебристый
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    Дизайн квартиры в ЖК Вишневый сад

    Основная задача – предать угрюмым бетонным коробкам  индивидуальный , неповторимый, созданный непосредственно под потребности каждого заказчика.  Дизайн-проект : будь -то городская квартира студия, дизайн загородного дома, современный интерьер квартиры или офисное помещение и др..

    Я помогаю воплотить в жизнь самые дерзкие идеи, которые ещё недавно казались просто фантастикой.

    Услуги
    Дизайн интерьера квартир домов и общественных помещений. Дизайн экстерьера и ландшафтный дизайн. Ремонт квартир и строительство домов.
    Регионы обслуживания
    Москва и РФ
    Адрес
    109012 Москва
    Россия
    +7-9529608100 www.yuliadesign.ru
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