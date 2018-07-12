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Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
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Проекты

Новый проект
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    • ЖК Резиденция архитекторов, Дизайнер Дизайнер Ванная в классическом стиле
    ЖК Резиденция архитекторов, Дизайнер Дизайнер Ванная в классическом стиле
    ЖК Резиденция архитекторов, Дизайнер Дизайнер Ванная в классическом стиле
    +20
    ЖК Резиденция архитекторов
    Королёв 47 м2, Дизайнер Дизайнер Маленькие спальни
    Королёв 47 м2, Дизайнер Дизайнер Ванная комната в стиле модерн
    Королёв 47 м2, Дизайнер Дизайнер Балкон и терраса в стиле модерн
    +14
    Королёв 47 м2
    Реутов, Дизайнер Дизайнер Маленькие спальни
    Реутов, Дизайнер Дизайнер Встроенные кухни
    Реутов, Дизайнер Дизайнер Маленькие спальни
    +13
    Реутов
    Савёловский сити, Дизайнер Дизайнер Ванная комната в стиле модерн
    Савёловский сити, Дизайнер Дизайнер Рабочий кабинет в стиле модерн
    Савёловский сити, Дизайнер Дизайнер Ванная комната в стиле модерн
    +13
    Савёловский сити
    Кальянная Insomnia, Дизайнер Дизайнер Стены и пол в стиле лофт
    Кальянная Insomnia, Дизайнер Дизайнер Лестницы
    Кальянная Insomnia, Дизайнер Дизайнер Гостиная в стиле лофт
    +8
    Кальянная Insomnia
    ЖК Грин Парк, Дизайнер Дизайнер Гостиная в классическом стиле
    ЖК Грин Парк, Дизайнер Дизайнер Ванная в классическом стиле
    ЖК Грин Парк, Дизайнер Дизайнер Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +24
    ЖК Грин Парк
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    Услуги
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    Адрес
    105120 Москва
    Россия
    +7-9661891440

    Отзыв

    marusovakristina
    Хочу поблагодарить команду MBM studio за отличную работу! Заказывали у ребят дизайн-проект с полным сопровождением стройки. Ребята делают все: От реконструкции стен до приобретения лампочек 😅 Работают на качество. В проекте были учтены все наши пожелания с первого раза. Точно знают толк в ремонте, так что смело реализуйте с ними ваши идёт и стройте квартиру мечты!
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2019
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    Алена Никрасова Алена Никрасова
    В прошлом году приобрела в новостройке квартиру, но а так как никаких идей по дизайну практически не было, то решила обратиться за помощью в MBM Studio. Здесь же мне помогли не только создать оригинальный дизайн, но и с выбором качественных, и в то же время оптимальных по стоимости материалов. После воплощения всего этого в жизнь, в квартире стало очень уютно и комфортно.
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Июль 2019
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    katy9999
    После приобретения квартиры сразу стал вопрос о ремонте. Сначала мы думали сделать проект самостоятельно ,но вовремя одумались и решили обратиться к профессионалам. Прежде чем обратиться в МВМ, мы заказывали предварительно несколько проектов, но ни один нам не нравился. Было ощущениЕ, что нас просто не слышат. На сайт МВМ попала случайно и осталась там надолго. Портфолио просто завораживает - невозможно выбрать, что нравится больше. На сайте есть онлайн чат, в котором предварительно по квадратуре могут сделать расчет. Так же компания предоставляет различные услуги, которые очень облегчают жизнь во время ремонта. Например, авторский надзор, когда вся коммуникация с рабочими ложиться на плечи дизайнера. Мы заказали просто разработку проекта, так как супруг решил следить за всем сам. Мы практически не вносили корректировки, наши пожелания учли с первого раза. Цена нас полностью устроила, сроки тоже. В стоимость проекта входит планировка, визуализация 3D и все чертежи. Ремонт еще в процессе, но мы уже очень довольны, потому как получается именно так, как мы хотели.
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Май 2019
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    Показать все отзывы – 7
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