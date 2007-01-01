Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
YESSET
Дизайнеры Алматы
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Основано в 2007 году как семейное предприятие.

    Компания Yesset - один из лидеров на рынке звукоизоляционных, акустических и виброизоляционных материалов, технологий и инженерного консалтинга в области строительной и архитектурной акустики.

    Наша компания занимается решением вопросов по звукоизоляции,
    виброизоляции и акустики помещений.

    Мы предлагаем клиенту комплексную услугу качественной звукоизоляции, виброизоляции и акустики помещений. Нашими заказчиками являются частные (собственники квартир, коттеджей) и корпоративные клиенты (кинотеатры, театры, караоке, рестораны, гостиницы, ТРЦ, студии, конференц-залы, офисы, шумозащитные экраны, производственные помещения, студии и т.п.).

    А также мы предлагаем ремонт по типовому или эксклюзивному дизайну.

    Услуги
    • Звукоизоляция
    • шумоизоляция
    • виброизоляция
    • дизайн интерьеров и ремонт под ключ.
    Регионы обслуживания
    Казахстан и Алматы
    Адрес
    мкр. Таугуль-2, д. 37А
    050000 Алматы
    Казахстан
    +7-7074260000 yesset.kz
    Законное владение

    Казахстан, Алматы. мкр. Таугуль-2, д. 37А, оф. 13

    Отзыв

    Дмитро Ш.
    Обратился в эту компанию, чтобы сделать звукоизоляцию в жилой комнате 18 кв м. Сделали аккуратно, хорошо, быстро. Единственное замечание: рабочие приехали не в 9, как договаривались, а к 10 и пришлось им ещё и звонить.
    около 1 месяца назад
    Linear Light
    Самая лучшая компания в своем деле
    около 4 лет назад
    SAN Almaty
    Настоящие профи своего дела
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 6
      Add SEO element