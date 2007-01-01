Основано в 2007 году как семейное предприятие.

Компания Yesset - один из лидеров на рынке звукоизоляционных, акустических и виброизоляционных материалов, технологий и инженерного консалтинга в области строительной и архитектурной акустики.

Наша компания занимается решением вопросов по звукоизоляции,

виброизоляции и акустики помещений.

Мы предлагаем клиенту комплексную услугу качественной звукоизоляции, виброизоляции и акустики помещений. Нашими заказчиками являются частные (собственники квартир, коттеджей) и корпоративные клиенты (кинотеатры, театры, караоке, рестораны, гостиницы, ТРЦ, студии, конференц-залы, офисы, шумозащитные экраны, производственные помещения, студии и т.п.).

А также мы предлагаем ремонт по типовому или эксклюзивному дизайну.