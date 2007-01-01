Основано в 2007 году как семейное предприятие.
Компания Yesset - один из лидеров на рынке звукоизоляционных, акустических и виброизоляционных материалов, технологий и инженерного консалтинга в области строительной и архитектурной акустики.
Наша компания занимается решением вопросов по звукоизоляции,
виброизоляции и акустики помещений.
Мы предлагаем клиенту комплексную услугу качественной звукоизоляции, виброизоляции и акустики помещений. Нашими заказчиками являются частные (собственники квартир, коттеджей) и корпоративные клиенты (кинотеатры, театры, караоке, рестораны, гостиницы, ТРЦ, студии, конференц-залы, офисы, шумозащитные экраны, производственные помещения, студии и т.п.).
А также мы предлагаем ремонт по типовому или эксклюзивному дизайну.
- Услуги
- Звукоизоляция
- шумоизоляция
- виброизоляция
- дизайн интерьеров и ремонт
под ключ.
- Регионы обслуживания
- Казахстан и Алматы
- Адрес
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мкр. Таугуль-2, д. 37А
050000 Алматы
Казахстан
+7-7074260000 yesset.kz
Казахстан, Алматы. мкр. Таугуль-2, д. 37А, оф. 13