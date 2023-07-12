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ИРИНА ФРОЛОЧКИНА
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • ДИЗАЙН-ПРОЕКТ РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС ​ Сухуми, ИРИНА ФРОЛОЧКИНА ИРИНА ФРОЛОЧКИНА Коммерческие помещения
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС ​ Сухуми, ИРИНА ФРОЛОЧКИНА ИРИНА ФРОЛОЧКИНА Коммерческие помещения
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС ​ Сухуми, ИРИНА ФРОЛОЧКИНА ИРИНА ФРОЛОЧКИНА Коммерческие помещения
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    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС ​ Сухуми

    Дизайн-проекты частных и общественных интерьеров. 3D-визуализация. Полный комплект рабочих чертежей. Подбор мебели, оборудования, отделочных материалов, текстиля, предметов интерьера. Декорирование интерьеров. Авторский надзор.

    Средняя стоимость Дизайн-проекта: 3000р/м2 

    Услуги
    дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская обл.
    • Тверская обл
    • Владимирская обл.
    • Тульская обл.
    • Калужская обл.
    • Сочи
    • Химки
    Адрес
    127322 Москва
    Россия
    +7-9150801728 www.frolochkina-interior.com
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