Дизайн-проекты частных и общественных интерьеров. 3D-визуализация. Полный комплект рабочих чертежей. Подбор мебели, оборудования, отделочных материалов, текстиля, предметов интерьера. Декорирование интерьеров. Авторский надзор.
Средняя стоимость Дизайн-проекта: 3000р/м2
- Услуги
- дизайн интерьеров
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Тверская обл
- Владимирская обл.
- Тульская обл.
- Калужская обл.
- Сочи
- Адрес
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Центр Дизайна ARTPLAY Адрес: , г. Москва ул. Сыромятническая Ниж. Дом 11, корп. 1
105120 Москва, Россия
Россия
+7-9150801728 www.frolochkina-interior.com