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Бюро F.i Design interior
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 1Проекты (1) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • ДИЗАЙН-ПРОЕКТ РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС ​ Сухуми, Бюро F.i Design interior Бюро F.i Design interior Конференц-центры в стиле лофт
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС ​ Сухуми, Бюро F.i Design interior Бюро F.i Design interior Конференц-центры в стиле лофт
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС ​ Сухуми, Бюро F.i Design interior Бюро F.i Design interior Конференц-центры в стиле лофт
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    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС ​ Сухуми

    Дизайн-проекты частных и общественных интерьеров. 3D-визуализация. Полный комплект рабочих чертежей. Подбор мебели, оборудования, отделочных материалов, текстиля, предметов интерьера. Декорирование интерьеров. Авторский надзор.

    Средняя стоимость Дизайн-проекта: 3000р/м2 

    Услуги
    дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская обл.
    • Тверская обл
    • Владимирская обл.
    • Тульская обл.
    • Калужская обл.
    • Сочи
    Адрес
    Центр Дизайна ARTPLAY Адрес: , г. Москва ул. Сыромятническая Ниж. Дом 11, корп. 1
    105120 Москва, Россия
    Россия
    +7-9150801728 www.frolochkina-interior.com
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