Я профессиональный фотограф, специализируюсь на интерьерной и архитектурой фотосъемке. Работаю с архитекторами, дизайнерами, архитектурными бюро, агенствами недвижимости. Для каждого объекта стараюсь использовать уникальные световые решения, с преобладанием естественного света.

В соответствии с потребностями заказчика, я разделяю съемки на три группы:

1. Агентская съемка - оперативная фото съемка интерьера и экстерьера, для агенств недвижимости, строительных компаний, гостиничных сетей. Сессия занимает от 30 минут до 2х часов, без специальной подготовки помещения. Приоритет - объективное отображение пространства и зонирования объекта.

2. Художественная съемка - здесь в приоритете внимание к мелочам, больше крупных планов и проработанных ракурсов. В большинстве случаев требуется дополнительная подготовка объекта, с привлечением декоратора и/или флориста. Художественная съемка востребована архитекторами, дизайнерами интерьеров и тематическими изданиями. Съемка может занять 2-5 часов, а возможно и пару дней, для проведения сесии в дневное и вечернее время.

3. Арт съемка - в данном случае все зависит от Вашей фантазии и моих талантов. Чаще всего, это некая история, которую мы вместе с Вами рассказываем в интерьере квартиры, дома или ресторана. Это может быть любое пространство, с любыми персонажами.

В каждом варианте, заказчик получает высококачественное и индивидуальное портфолио интерьера и экстерьера квартиры, загордного дома или любого объекта, в количестве 20-50 фото, готовых к публикации и печати.

Предлагаю сотрудничество - архитекторам, дизайнерам и просто творческим людям.

Предоставляемые услуги Профессиональная фото съемка интерьеров и экстерьеров, архитектуры: - Агентская фото съемка - Художественная фото съемка - Арт фото съемка

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