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Интерьерный фотограф Павел Кириллов
Фотографы Москва
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    • Интерьерная фотосъемка загородного дома, Интерьерный фотограф Павел Кириллов Интерьерный фотограф Павел Кириллов
    Интерьерная фотосъемка загородного дома, Интерьерный фотограф Павел Кириллов Интерьерный фотограф Павел Кириллов
    Интерьерная фотосъемка загородного дома, Интерьерный фотограф Павел Кириллов Интерьерный фотограф Павел Кириллов
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    Интерьерная фотосъемка загородного дома

    Я профессиональный фотограф, специализируюсь на интерьерной и архитектурой фотосъемке. Работаю с архитекторами, дизайнерами, архитектурными бюро, агенствами недвижимости. Для каждого объекта стараюсь использовать уникальные световые решения, с преобладанием естественного света. 

    В соответствии с потребностями заказчика, я разделяю съемки на три группы: 

    1. Агентская съемка - оперативная фото съемка интерьера и экстерьера, для агенств недвижимости, строительных компаний, гостиничных сетей. Сессия занимает от 30 минут до 2х часов, без специальной подготовки помещения. Приоритет - объективное отображение пространства и зонирования объекта. 

    2. Художественная съемка - здесь в приоритете внимание к мелочам, больше крупных планов и проработанных ракурсов. В большинстве случаев требуется дополнительная подготовка объекта, с привлечением декоратора и/или флориста. Художественная съемка востребована архитекторами, дизайнерами интерьеров и тематическими изданиями. Съемка может занять 2-5 часов, а возможно и пару дней, для проведения сесии в дневное и вечернее время. 

    3. Арт съемка - в данном случае все зависит от Вашей фантазии и моих талантов. Чаще всего, это некая история, которую мы вместе с Вами рассказываем в интерьере квартиры, дома или ресторана. Это может быть любое пространство, с любыми персонажами. 

    В каждом варианте, заказчик получает высококачественное и индивидуальное портфолио интерьера и экстерьера квартиры, загордного дома или любого объекта, в количестве 20-50 фото, готовых к публикации и печати. 

    Предлагаю сотрудничество - архитекторам, дизайнерам и просто творческим людям.

    Предоставляемые услуги Профессиональная фото съемка интерьеров и экстерьеров, архитектуры:  - Агентская фото съемка  - Художественная фото съемка  - Арт фото съемка

    https://www.kirillov.space Предоставляемые услуги Архитектурный фотограф, Аэрофотосьемка, Интерьерная фотосъемка, Фотосъемка недвижимости, Aerial Photography, Architectural Photography, Interior Photography, Real Estate Photography, Property Photography

    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    111020 Москва
    Россия
    +7-9161668329 www.kirillov.space
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