Наша компания "Стекляшка" занимается:
Производством, продажей и установкой изделий из стекла на заказ в г. Санкт-Петербург. Стеклянные душевые кабины, зеркала, лестничные ограждения, входные группы, двери из стекла. Подробно ознакомится с Нашими работами, Вы можете на сайте компании www.steklaspb.ru и в социальных сетях ВК и Инстаграм.
С 2018 года в нашем ассортименте появились уникальные дизайнерские полотенце-сушители, данное изделие позволяет подобрать нужный Вам рисунок, изображение, фотографию или просто амальгаму и нанести на поверхность полотенце-сушителя. Плюсы данного изделия и его тех.характеристики Вы можете посмотреть у нас на сайте в разделе "Изделия из стекла в интерьере".
- Услуги
- Изготовление стекло изделий любой сложности. Двери из стекла
- панно – скинали
- перегородки из стекла
- цельно стеклянные душевые кабины. Зеркала
- зеркало-шпион
Гезелла. Входные группы из стекла. Ограждения из стекла.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Лен.Обл.
- Карелия. Возможны выезды и за пределы регионов.
- Адрес
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19000 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129815756 steklaspb.ru