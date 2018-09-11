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Стекляшка
Стекольщики Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Зеркало для фокус-групп, Стекляшка Стекляшка Конференц-центры в стиле минимализм Стекло Бежевый
    Зеркало для фокус-групп, Стекляшка Стекляшка Конференц-центры в стиле минимализм Стекло Бежевый
    Зеркало для фокус-групп
    Зеркало с подсветкой., Стекляшка Стекляшка
    Зеркало с подсветкой., Стекляшка Стекляшка
    Зеркало с подсветкой., Стекляшка Стекляшка
    +3
    Зеркало с подсветкой.

    Наша компания "Стекляшка" занимается:

    Производством, продажей и установкой изделий из стекла на заказ в г. Санкт-Петербург. Стеклянные душевые кабины, зеркала, лестничные ограждения, входные группы, двери из стекла. Подробно ознакомится с Нашими работами, Вы можете на сайте компании www.steklaspb.ru и в социальных сетях ВК и Инстаграм.

    С 2018 года в нашем ассортименте появились уникальные дизайнерские полотенце-сушители, данное изделие позволяет подобрать нужный Вам рисунок, изображение, фотографию или просто амальгаму и нанести на поверхность полотенце-сушителя. Плюсы данного изделия и его тех.характеристики Вы можете посмотреть у нас на сайте в разделе "Изделия из стекла в интерьере".

    Услуги
    • Изготовление стекло изделий любой сложности. Двери из стекла
    • панно – скинали
    • перегородки из стекла
    • цельно стеклянные душевые кабины. Зеркала
    • зеркало-шпион Гезелла. Входные группы из стекла. Ограждения из стекла.
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Лен.Обл.
    • Карелия. Возможны выезды и за пределы регионов.
    Адрес
    19000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129815756 steklaspb.ru
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