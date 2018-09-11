Наша компания "Стекляшка" занимается:

Производством, продажей и установкой изделий из стекла на заказ в г. Санкт-Петербург. Стеклянные душевые кабины, зеркала, лестничные ограждения, входные группы, двери из стекла. Подробно ознакомится с Нашими работами, Вы можете на сайте компании www.steklaspb.ru и в социальных сетях ВК и Инстаграм.



С 2018 года в нашем ассортименте появились уникальные дизайнерские полотенце-сушители, данное изделие позволяет подобрать нужный Вам рисунок, изображение, фотографию или просто амальгаму и нанести на поверхность полотенце-сушителя. Плюсы данного изделия и его тех.характеристики Вы можете посмотреть у нас на сайте в разделе "Изделия из стекла в интерьере".