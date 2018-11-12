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ArhPredmet
Дизайнеры интерьера Минск, Беларусь
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект дома в садовом товариществе ВОДОЛЕЙ-2010 Минского района, ArhPredmet ArhPredmet Гостиная в стиле модерн Серый
    Дизайн-проект дома в садовом товариществе ВОДОЛЕЙ-2010 Минского района, ArhPredmet ArhPredmet Гостиная в стиле модерн
    Дизайн-проект дома в садовом товариществе ВОДОЛЕЙ-2010 Минского района, ArhPredmet ArhPredmet Кухня в стиле модерн
    +7
    Дизайн-проект дома в садовом товариществе ВОДОЛЕЙ-2010 Минского района
    Дизайн-проект квартиры в стиле минимализм, ArhPredmet ArhPredmet Ванная комната в стиле минимализм
    Дизайн-проект квартиры в стиле минимализм, ArhPredmet ArhPredmet Ванная комната в стиле минимализм
    Дизайн-проект квартиры в стиле минимализм, ArhPredmet ArhPredmet Ванная комната в стиле минимализм
    +12
    Дизайн-проект квартиры в стиле минимализм
    Спокойный интерьер в классическом стиле, ArhPredmet ArhPredmet Ванная в классическом стиле
    Спокойный интерьер в классическом стиле, ArhPredmet ArhPredmet Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Спокойный интерьер в классическом стиле, ArhPredmet ArhPredmet Гостиная в классическом стиле
    +13
    Спокойный интерьер в классическом стиле
    Интерьер в скандинавском стиле с яркими акцентами, ArhPredmet ArhPredmet Гостиная в скандинавском стиле
    Интерьер в скандинавском стиле с яркими акцентами, ArhPredmet ArhPredmet Гостиная в скандинавском стиле
    Интерьер в скандинавском стиле с яркими акцентами, ArhPredmet ArhPredmet Маленькие кухни
    +4
    Интерьер в скандинавском стиле с яркими акцентами
    Дизайн-проект офиса, ArhPredmet ArhPredmet Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Дизайн-проект офиса, ArhPredmet ArhPredmet Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Дизайн-проект офиса, ArhPredmet ArhPredmet Рабочий кабинет в стиле минимализм
    +3
    Дизайн-проект офиса
    Интерьер квартиры в классическом стиле, ArhPredmet ArhPredmet Гостиная в классическом стиле
    Интерьер квартиры в классическом стиле, ArhPredmet ArhPredmet Ванная в классическом стиле
    Интерьер квартиры в классическом стиле, ArhPredmet ArhPredmet Рабочий кабинет в классическом стиле
    +23
    Интерьер квартиры в классическом стиле
    Показать все 13 проекты

    Студия дизайна интерьера ArhPredmet объединяет дружный коллектив квалифицированных специалистов своего дела. У нас богатый опыт работы с частными объектами и объектами общественного назначения: бары, кафе, офисы.Проекты ArhPredmet — это современные, продуманные интерьеры, созданные по лучшим канонам архитектуры и дизайна. 

    В год нашим небольшим коллективом студии разрабатывается более 100 проектов в области архитектуры и дизайна. Мы не стоим на месте, всегда развиваемся и повышаем свою квалификацию. 

    Разрабатывали проекты в России, Литве, Ливане, Тайланде.

    Любим и умеем хорошо работать — работа для нас хобби.


    Услуги
    • дизайн интерьера домов
    • квартир
    • кафе
    • рестораны
    • офисы
    • архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Весь Мир, Минск и Минск, Беларусь
    Адрес
    ул.Тростенецкая 3-602
    220033 Минск, Беларусь
    Беларусь
    +375-291521805 arh-predmet.by
    Законное владение

    Минск, ул. Тростенецкая 3 офис 602

    Отзыв

    ArhPredmet ArhPredmet
    Заказал дизайн проект квартиры в новостройке ЖК "VOGUE" в АрхПредмет! Сказать «Спасибо» — это фактически ничего не сказать! Константин с командой выполнили работу на отлично. Проект выполнен оговоренный в срок со всеми моими "хотелками" и "капризами". Спасибо ребята! Так держать!
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2019
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