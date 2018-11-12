Студия дизайна интерьера ArhPredmet объединяет дружный коллектив квалифицированных специалистов своего дела. У нас богатый опыт работы с частными объектами и объектами общественного назначения: бары, кафе, офисы.Проекты ArhPredmet — это современные, продуманные интерьеры, созданные по лучшим канонам архитектуры и дизайна.
В год нашим небольшим коллективом студии разрабатывается более 100 проектов в области архитектуры и дизайна. Мы не стоим на месте, всегда развиваемся и повышаем свою квалификацию.
Разрабатывали проекты в России, Литве, Ливане, Тайланде.
Любим и умеем хорошо работать — работа для нас хобби.
- Услуги
- дизайн интерьера домов
- квартир
- кафе
- рестораны
- офисы
- архитектурное проектирование
- Регионы обслуживания
- Весь Мир, Минск и Минск, Беларусь
- Адрес
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ул.Тростенецкая 3-602
220033 Минск, Беларусь
Беларусь
+375-291521805 arh-predmet.by
Минск, ул. Тростенецкая 3 офис 602