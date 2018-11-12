Студия дизайна интерьера ArhPredmet объединяет дружный коллектив квалифицированных специалистов своего дела. У нас богатый опыт работы с частными объектами и объектами общественного назначения: бары, кафе, офисы.Проекты ArhPredmet — это современные, продуманные интерьеры, созданные по лучшим канонам архитектуры и дизайна.

В год нашим небольшим коллективом студии разрабатывается более 100 проектов в области архитектуры и дизайна. Мы не стоим на месте, всегда развиваемся и повышаем свою квалификацию.

Разрабатывали проекты в России, Литве, Ливане, Тайланде.

Любим и умеем хорошо работать — работа для нас хобби.



