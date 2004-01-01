PolyArt – это результат объединения дизайнеров Артема Аббязова и Полины Карасевой, – семейно-творческий тандем, олицетворяющий сочетание мужского и женского подхода к дизайну, рациональности и творчества. В профессии с 2004 года. Образование- КубГУ Худ-граф. Среди работ более 200 реализованных объектов: дома, квартиры, общественные помещения, ландшафты и пр. В нашей команде также трудятся архитектор, инженер, ландшафтный дизайнер и бригада строителей. Мы против скучного и невнятного дизайна! Каждый интерьер уникален, как и его хозяин. Поэтому самым главным этапом в работе для нас является вопрос глубокого и правильного понимания желаний клиента. Большой опыт работы и знание психологии помогает нам трансформировать Ваши слова в визуальные формы и конкретные чертежи для последующей реализации. Внимательность к деталям, ответственность в процессе ведения проекта и креативность - наши основные принципы в работе. Кроме того, мы находим решение для любого бюджета. С нами легко и удобно: мы поможем определиться со стилем, создадим планировку с учетом строительных норм, грамотно подберем материалы и проконтролируем ход ремонта. В результате Вы сэкономите бюджет и время. Гармоничный интерьер будет жить долго и радовать Вас не один день!