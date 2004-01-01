Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
PolyArt Design
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Природная графика. Частный жилой дом в Краснодаре., PolyArt Design PolyArt Design Спальня в стиле минимализм
    Природная графика. Частный жилой дом в Краснодаре., PolyArt Design PolyArt Design Спальня в стиле минимализм
    Природная графика. Частный жилой дом в Краснодаре., PolyArt Design PolyArt Design Спальня в стиле минимализм
    +17
    Природная графика. Частный жилой дом в Краснодаре.
    Дом с ароматом сирени. Частный дом в ст. Динская., PolyArt Design PolyArt Design Гостиная в классическом стиле
    Дом с ароматом сирени. Частный дом в ст. Динская., PolyArt Design PolyArt Design Гостиная в классическом стиле
    Дом с ароматом сирени. Частный дом в ст. Динская., PolyArt Design PolyArt Design Гостиная в классическом стиле
    +9
    Дом с ароматом сирени. Частный дом в ст. Динская.
    Апартаменты для летнего отдыха. 3-х комнатная квартира ЮМР, PolyArt Design PolyArt Design Кухни в эклектичном стиле
    Апартаменты для летнего отдыха. 3-х комнатная квартира ЮМР, PolyArt Design PolyArt Design Кухни в эклектичном стиле
    Апартаменты для летнего отдыха. 3-х комнатная квартира ЮМР, PolyArt Design PolyArt Design Кухни в эклектичном стиле
    +12
    Апартаменты для летнего отдыха. 3-х комнатная квартира ЮМР
    Городская мелодия. 3-х комнатная квартира в ЖК Европейский, PolyArt Design PolyArt Design Гостиные в эклектичном стиле
    Городская мелодия. 3-х комнатная квартира в ЖК Европейский, PolyArt Design PolyArt Design Гостиные в эклектичном стиле
    Городская мелодия. 3-х комнатная квартира в ЖК Европейский, PolyArt Design PolyArt Design Кухни в эклектичном стиле
    +10
    Городская мелодия. 3-х комнатная квартира в ЖК Европейский
    Оттенки платины.3-х комнатная квартира в ЖК Центральный., PolyArt Design PolyArt Design Гостиные в эклектичном стиле
    Оттенки платины.3-х комнатная квартира в ЖК Центральный., PolyArt Design PolyArt Design Гостиные в эклектичном стиле
    Оттенки платины.3-х комнатная квартира в ЖК Центральный., PolyArt Design PolyArt Design Гостиные в эклектичном стиле
    +12
    Оттенки платины.3-х комнатная квартира в ЖК Центральный.
    Частный дом в Ейске., PolyArt Design PolyArt Design Спальня в эклектичном стиле
    Частный дом в Ейске., PolyArt Design PolyArt Design Спальня в эклектичном стиле
    Частный дом в Ейске., PolyArt Design PolyArt Design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +10
    Частный дом в Ейске.
    Показать все 7 проекты

    PolyArt – это результат объединения дизайнеров Артема Аббязова и Полины Карасевой, – семейно-творческий тандем, олицетворяющий сочетание мужского и женского подхода к дизайну, рациональности и творчества. В профессии с 2004 года. Образование- КубГУ Худ-граф. Среди работ более 200 реализованных объектов: дома, квартиры, общественные помещения, ландшафты и пр. В нашей команде также трудятся архитектор, инженер, ландшафтный дизайнер и бригада строителей. Мы против скучного и невнятного дизайна! Каждый интерьер уникален, как и его хозяин. Поэтому самым главным этапом в работе для нас является вопрос глубокого и правильного понимания желаний клиента. Большой опыт работы и знание психологии помогает нам трансформировать Ваши слова в визуальные формы и конкретные чертежи для последующей реализации. Внимательность к деталям, ответственность в процессе ведения проекта и креативность - наши основные принципы в работе. Кроме того, мы находим решение для любого бюджета. С нами легко и удобно: мы поможем определиться со стилем, создадим планировку с учетом строительных норм, грамотно подберем материалы и проконтролируем ход ремонта. В результате Вы сэкономите бюджет и время. Гармоничный интерьер будет жить долго и радовать Вас не один день!

    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • авторский надзор
    • архитектурное проектирование частных жилых домов .
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край.
    Адрес
    350912 Краснодар
    Россия
    +7-9183169232 www.polyartdesign.ru
      Add SEO element